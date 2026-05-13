Serrat reaparece en los escenarios en el homenaje brindado por Jofre Bardagí en Barcelona

Guillermo Cabellos

Barcelona, 13 may (EFE).- Este miércoles, efectivamente, jugaba el Barça. Pero ya con la liga ganada el pasado domingo en el clásico, el partido ante el Alavés, descafeinado, no ha disuadido a Joan Manuel Serrat a subirse por enésima vez al escenario, en esta ocasión en el homenaje que le ha brindado en el Paral·lel 62 de Barcelona Jofre Bardagí, hijo de su íntimo amigo Josep Maria Bardagí.

PUBLICIDAD

La excusa, la puesta de largo de 'Jofre Bardagí interpreta Serrat' (U98 Music, 2025) en el Guitar Bcn, un proyecto con el que el músico se rinde tanto a Serrat como a su padre. En la presentación del primer volumen del disco, Serrat dejó en el aire su presencia: "¿Tengo bolo? Puede que ese día juegue el Barça", una duda despejada hoy en su barrio.

Así, el cantautor ha aparecido hacia el final del recital para acompañar a Jofre Bardagí en 'Una mujer desnuda y en lo oscuro', corte en el que también colabora en el disco junto a una guitarra recuperada de Josep Maria Bardagí. Pero vayamos al inicio.

PUBLICIDAD

Como no podría ser de otro modo, el asunto ha comenzado con 'Temps era temps', que cantada a escasos 600 metros de Poeta Cabanyes 95, hogar de infancia del Noi del Poble Sec, ha tomado un vuelo distinto gracias al vídeo de fondo que ha repasado la vida de Bardagí en fotos, a la que ha seguido 'Hoy puede ser un gran día', premonición de la noche.

Pese a la distancia, Jofre siente algo así como una vida paralela a la de Serrat, hilada por la figura de su padre, un hombre querido por ambos que acompañó al cantautor en los escenarios a lo largo de los años setenta e inicios de los ochenta y que siempre estuvo a su lado como amigo, una unión que llevó al hijo a reversionar 20 temas del músico, tal y como hiciera su padre en 1998.

PUBLICIDAD

Entonces se quedó fuera 'Res no és mesquí', hoy recuperada entre elogios a Salvat-Papasseit, igual que han tenido su lugar una roquerizada 'Menuda', reinterpretada por la formación original de Glaucs, banda de Bardagí, o una vitalista 'Señora'.

Después ha llegado el turno de 'Seria fantàstic', cantada íntegramente por Litus, que en el disco tan solo tiene un verso, mientras que en la pantalla del escenario, como broma, se podía leer "Litus interpreta a Jofre Bardagí interpretando a Serrat", tras lo que Jofre se ha lanzado con la preciosa 'És quan dormo que hi veig clar'.

PUBLICIDAD

La tercera colaboración de la noche ha tomado forma de la mano de Guillem Roma y una 'Penélope' con acento de bolero, que ha dado paso a la única canción escrita por Joan Manuel y Josep Maria, 'Malson per entregues', una composición que requería el cierre que Serrat le dio con 'Capgrós' en 2006, cinco años después de la muerte de Bardagí padre.

Unas maracas han anunciado 'Mediterráneo' y así la distensión del momento íntimo e intenso, mientras unas postales de Cadaqués servían de fondo a uno de los mejores temas jamás escritos en castellano, al que, sin salir de la escenografía náutica, ha seguido 'Plany al mar' con unos caprichosos arreglos electrónicos.

PUBLICIDAD

Flanqueado por Alex Tenas a la batería, Alex Rexach a la guitarra, Edu Martínez al piano, Joaquim Xicoira al bajo y Ana Fernández al violín y los coros, Jofre Bardagí ha brindado al Paral·lel 62 la empalagosa 'Es caprichoso el azar' junto a la brillante voz de Beth Rodergas.

"Empecé a grabar el disco con un productor y lo he terminado grabando con un amigo", ha espetado el artista al presentar a Juanma Latorre, arreglista del proyecto y músico de Vetusta Morla, con quien se ha embarcado en 'Aquellas pequeñas cosas', 'Cançó de matinada' y el resto de temas que han requerido de su guitarra hasta el final del recital.

PUBLICIDAD

Cerca de las diez de la noche y tras una hora y media de música, Joan Manuel Serrat ha regresado a los escenarios y, antes de arrancarse a cantar, ha dedicado "un recuerdo especial" a Tania Doris, la vedette del Paral·lel fallecida esta misma mañana.

Inmediatamente, un emocionado Jofre Bardagí ha dado pie a 'Una mujer desnuda y en lo oscuro', versión musicada del poema de Mario Benedetti a la que poco a poco se ha incorporado un Serrat vigoroso pese a la edad, ya van 82, y un parón de cuatro años y medio, para inmediatamente fundirse tras el telón.

PUBLICIDAD

Con el público absolutamente ganado, el músico barcelonés se ha inclinado por 'Cantares' y el infinito coro de "Golpe a golpe, verso a verso" y 'Fiesta', un colofón a la altura del jolgorio montado en el Paral·lel 62.

Ya en los bises, el artista se ha salido momentáneamente del programa Serrat con la propia 'Els teus ulls glacus', que ha dado paso a 'Helena', canción que quedó fuera de 'Jofre Bardagí interpreta Serrat' al estar en el 'Per al meu amic… Serrat' de 2006.

PUBLICIDAD

Para cerrar esta primera toma de contacto con el directo del disco, el intérprete ha optado por jugar con su versión electrificada de 'Fa 20 anys que tinc 20 anys' y, después de recibir una calurosa ovación de los 650 asistentes a la sala del Paral·lel, ha regalado, como no podía ser de otro modo, unas preciosas 'Paraules d'amor' vestidas de violín, piano y un último cameo esperadamente inesperado de Joan Manuel Serrat.

"Me retiré de los escenarios, no de cantar, estar vivo y participar de las cosas", dijo en su momento el Noi del Poble Sec tras dar un concierto solidario junto a Estopa para los afectados de la dana de València. "Pues que haya muchos más motivos", habrán pensado este miércoles sus fieles, al ver que Serrat no ha perdido ni una pizca de voz. EFE

gcm/plv

(foto)(vídeo)