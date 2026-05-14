El Alavés vuelve a dejar la portería a cero 20 jornadas después

Vitoria 13 may (EFE).- El Deportivo Alavés volvió a dejar este miércoles la portería a cero 20 jornadas después, tras el 1-0 ante el FC Barcelona.

La última vez que el conjunto albiazul acabó un partido sin goles encajados en la liga fue el pasado 6 de diciembre de 2025, ante la Real Sociedad, cuando venció por 1-0 al equipo donostiarra en el estadio de Mendizorroza, en la jornada 15.

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Por otro lado, el Barcelona, vio truncada su racha goleadora, ya que llevaba 55 partidos seguidos marcando gol. EFE

jd/cmm

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