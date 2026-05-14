Jódar muere en la orilla y cae en cuartos contra Darderi

Roma, 13 may (EFE).- El español Rafael Jódar cayó eliminado este jueves del Masters 1000 de Roma tras perder ante el italiano Luciano Darderi en cuartos de final, después de mostrar garra en un partido frenético marcado por una interrupción, por el humo que cubrió la pista y por un tenista local brillante crecido ante su afición.

El encuentro, titánico, se resolvió en tres sets (7-6 (5), 5-7, 6-0) y fue maratoniano, con una duración de tres horas y ocho minutos.

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Con su victoria, la más importante de su carrera hasta ahora, Darderi alcanzó por primera vez las semifinales en este nivel, mientras que Jódar se quedó a las puertas de ser el segundo semifinalista masculino más joven de Roma en este siglo, después de Nadal, con 18 años, en 2005. EFE