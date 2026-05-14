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Colombia cambia al 1 de junio el partido de despedida de su afición ante Costa Rica

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Bogotá, 13 may (EFE).- El partido entre Colombia y Costa Rica, con el que la selección cafetera se despedirá en Bogotá de su afición antes de ir al Mundial de 2026, cambió de fecha y ya no se jugará el 29 de mayo, como estaba previsto, sino el 1 de junio por las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) detalló en un comunicado que ahora el partido se disputará el día después de las votaciones a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en el estadio El Campín de Bogotá, una fecha que le permitirá al seleccionador Néstor Lorenzo cumplir "con la planificación" que estableció para preparar a su equipo de cara al Mundial.

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"Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas, y a la afición disfrutar y despedir a todas las figuras de nuestra Selección Colombia", agregó la información.

Tras ese partido, Colombia viajará a Estados Unidos para enfrentar el 7 de junio a Jordania en un amistoso que hace parte de la serie internacional 'Countdown to 26' y que será su último encuentro de preparación para la Copa del Mundo.

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La noticia del cambio de fecha del partido se conoce horas antes de que Lorenzo comparezca en una rueda de prensa en Bogotá previa al comienzo de la preparación del equipo para el Mundial de 2026.

La selección cafetera hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial. EFE

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EFE

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