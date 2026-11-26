El truco de José Andrés para un puré de patatas más sabroso y ligero (Montaje Infobae)

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Llega el último tramo del año y, con él, las grandes comidas y cenas en casa. Mesas llenas de delicias caseras que van desde el entrante más sencillo hasta el más contundente principal. De entre todas las pequeñas decisiones que conforman un trabajo de tal magnitud, la de qué guarnición servir puede ser una de las más complicadas. ¿Ensalada o verduras asadas? ¿Patatas fritas, al horno o gratinadas?

Para solucionar nuestro acompañante sin grandes complicaciones, el chef José Andrés propone una receta clásica reinventada con un toque muy español. “Como la gran comida se acerca a pasos agigantados, no quiero proponerte nada demasiado complicado”, asegura el chef, refiriéndose a fiestas como Acción de Gracias o, más adelante, Navidad.

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“Quizás ya tengas pensado hacer puré de patatas, así que esto es solo una versión mejorada”. Su propuesta es muy sencilla, y consiste simplemente en sustituir la clásica mantequilla de esta receta por una buena dosis de aceite de oliva, el oro español. “Este puré de patatas es sencillo y delicioso. Es sabroso, pero no pesado, porque el sabor del aceite de oliva hace a las patatas muy felices”, escribe el cocinero.

Para preparar un puré homogéneo y de textura suave y melosa, elige patatas harinosas, es decir, con un mayor contenido de almidón que hace que se deshagan mejor al cocerlas. A la hora de batir, no uses la batidora eléctrica, ya que las cuchillas rompen el almidón de la patata y el puré queda pegajoso y chicloso. Como alternativa, mejor usa un pasapurés o machacador. El aceite, añádelo al final y en un hilo fino, mientras remueves la patata; así se integrará mejor sin dejar el puré aceitoso.

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Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

Receta de puré de patatas con aceite de oliva

Este puré se prepara con patatas, aceite de oliva virgen extra, leche y sal. La técnica principal consiste en cocer las patatas, aplastarlas mientras están calientes y emulsionarlas con el aceite y la leche.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos. Tiempo de preparación: 15 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.



Ingredientes

1 kg de patatas harinosas

60 ml de aceite de oliva virgen extra

150 ml de leche entera

1 cucharadita de sal

Agua, cantidad necesaria

Cómo hacer puré de patatas con aceite de oliva, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en trozos de tamaño similar. Ponlas en una cazuela y cúbrelas con agua fría. Añade la sal. Cuece las patatas durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas con un cuchillo. Calienta la leche en un cazo o en el microondas. No hace falta que llegue a hervir. Escurre muy bien las patatas y vuelve a colocarlas en la cazuela caliente. Aplasta las patatas con un pasapurés o un prensapatatas. No utilices la batidora, porque puede dejar el puré elástico y pegajoso. Añade el aceite de oliva poco a poco mientras remueves con una espátula o unas varillas manuales. Incorpora la leche caliente en varias tandas. Ajusta la cantidad según la textura que busques. Prueba el punto de sal y remueve hasta obtener un puré liso y cremoso. Sirve inmediatamente. Si quieres un sabor más suave, utiliza un aceite de oliva virgen extra de perfil dulce.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 290 kcal.

Hidratos de carbono: 43 g.

Proteínas: 6 g.

Grasas: 11 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 600 mg aproximadamente, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el puré en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlo, ponlo en un cazo a fuego suave y añade un chorrito de leche. Remueve hasta recuperar la textura cremosa.

No lo dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. También puedes congelarlo durante un máximo de 1 mes, aunque la textura puede resultar algo menos fina al descongelarlo.

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