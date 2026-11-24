Patatas gratinadas con queso, ajo y tomillo (Magnific)

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Las comidas y cenas especiales son el momento perfecto para llenar la mesa de manjares caseros, ensaladas frescas, deliciosas guarniciones y contundentes platos principales. Sucede en la americana fiesta de Acción de Gracias y también en Navidad, dos ocasiones en las que esta fuente de patatas gratinadas con queso, ajo y tomillo funciona de maravilla.

Para preparar esta receta, colocaremos las rodajas de patata en la fuente de horno en posición vertical, de canto, en lugar de colocarlas en horizontal, con el fin de conseguir una textura crujiente en la superficie. Para ello, además, optaremos por una técnica de tres cocciones: primero con la fuente cubierta con papel de aluminio, después con la fuente destapada y, por último, con una capa de queso rallado para lograr esa capa gratinada final.

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Receta de patatas gratinadas con queso Gruyère y parmesano

Este plato se prepara con patatas cortadas muy finas, cubiertas con una mezcla de nata, quesos, ajo y tomillo. La cocción en 3 fases permite que las patatas queden tiernas y que la superficie termine dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 55 minutos Tiempo de preparación: 20 minutos Tiempo de cocción: 90 minutos Tiempo de reposo: 5 minutos



Ingredientes

85 g de queso Gruyère o Comté, finamente rallado

55 g de queso parmesano, finamente rallado

475 ml de nata para montar

2 dientes de ajo medianos, picados

1 cucharada de hojas de tomillo fresco, picadas de forma gruesa

Sal gruesa, al gusto

Pimienta negra, al gusto

1,8-2 kg de patatas peladas y cortadas en rodajas de unos 3 mm

28 g de mantequilla sin sal

Cómo hacer patatas gratinadas con Gruyère y parmesano, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Coloca la rejilla en la posición central. Mezcla el Gruyère o Comté con el parmesano en un bol grande. Separa aproximadamente 1/3 de la mezcla y reserva ese queso para el final. Añade la nata, el ajo y el tomillo al bol principal. Salpimenta de forma generosa. Incorpora las patatas cortadas. Mézclalas con las manos hasta que todas las rodajas queden cubiertas. Separa las rodajas que estén pegadas para que la mezcla de nata y queso llegue a todas las capas. Unta una fuente de horno de unos 2 litros de capacidad con la mantequilla. Coge un puñado de patatas y colócalas en la fuente formando una pila ordenada. Mantén los bordes de las rodajas alineados en vertical. Continúa colocando las patatas alrededor del perímetro y después hacia el centro. Aprieta bien las rodajas para que queden muy juntas. Si la fuente no queda completamente llena, corta alguna patata adicional, cúbrela con la mezcla de nata y añádela al gratinado. Vierte por encima el exceso de nata con queso. El líquido debe llegar aproximadamente hasta la mitad de la altura de la fuente. No es necesario utilizar toda la mezcla si sobra. Cubre la fuente con papel de aluminio y hornea durante 30 minutos. Retira el papel de aluminio y continúa la cocción durante otros 30 minutos, hasta que la superficie adquiera un tono dorado claro. Espolvorea por encima el queso reservado. Devuelve la fuente al horno durante 30 minutos más, hasta que la parte superior quede bien dorada y crujiente. Retira el gratinado del horno y deja que repose durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 570 kcal

Proteínas: 16 g

Hidratos de carbono: 45 g

Grasas: 38 g

Grasas saturadas: 23 g

Fibra: 4 g

Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar las patatas gratinadas en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, utiliza el horno a 180 ºC durante 15-20 minutos. Cubre la fuente con papel de aluminio para evitar que se resequen y retíralo durante los últimos minutos para recuperar el dorado.

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También se pueden congelar durante aproximadamente 1 mes, aunque la textura de la nata puede cambiar ligeramente después de la descongelación.