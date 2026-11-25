La receta que nunca falta en la mesa de Navidad de Pepe Rodríguez (Montaje Infobae)

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La Navidad es época de recetas tradicionales, platos de toda la vida que engalanan la mesa y agasajan a nuestros invitados. Si existe un cocinero que nos inspire a la hora de preparar clásicos de la gastronomía, ese es Pepe Rodríguez, chef al frente del restaurante El Bohío, con una estrella Michelin en Illescas, Toledo. Conocido en toda España por ser parte del jurado de MasterChef, el cocinero ha construido su fama alrededor de la cocina tradicional, que reivindica en el menú degustación de su restaurante y también en su propia casa.

Según contaba el propio chef al medio Hule y Mantel, en Nochebuena siempre prepara un ave grande rellena; ya sea un capón, una pularda o un pollo de Bresse. “Lo suelo hacer relleno y ya se ha convertido en una tradición. Puedo preparar además cualquier otra cosa, pero siempre hay un ave rellena desde que murió mi madre, hace ya tiempo. Con ella siempre comíamos perdices escabechadas”, recuerda el cocinero y presentador.

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Para el relleno, Pepe elige ingredientes como la carne picada o el foie gras. “Lo remojo bien con coñac, unas pasas o ciruelas, trozos de manzana, lo cierro y lo aso tranquilamente”. Esta receta se ha convertido ya en un clásico, que acompaña habitualmente con un primero que puede ser sopa de ajo o sopa de cebolla, imprescindibles de la Navidad en casa de los Rodríguez.

Receta de pollo relleno de carne picada y foie gras, al estilo Pepe Rodríguez

Si quieres preparar una receta parecida a la de Pepe Rodríguez para estas Navidades, este paso a paso puede serte de utilidad. Partiremos de un pollo que rellenaremos con una mezcla de carne picada, foie gras, manzana, pasas y pan. Después, lo ataremos y lo asaremos al horno con coñac, caldo y los jugos que libera durante la cocción.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 25 minutos . Preparación: 45 minutos. Reposo del relleno: 15 minutos. Cocción: 1 hora y 40 minutos.



Ingredientes

1 pollo entero deshuesado, de aproximadamente 1,8 kg

400 g de carne picada, mitad de cerdo y mitad de ternera

150 g de foie gras

1 manzana reineta

60 g de pasas

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

80 g de miga de pan

100 ml de leche

1 huevo

100 ml de coñac

250 ml de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de tomillo seco

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

1 hoja de laurel

Cómo hacer pollo relleno de carne picada y foie gras, paso a paso

Coloca las pasas en un cuenco y cúbrelas con 50 ml de coñac. Déjalas reposar durante 15 minutos. Pon la miga de pan en otro recipiente. Añade la leche y deja que se empape bien. Pela la cebolla y los ajos. Pícalos muy finos. Pela la manzana, retira el corazón y córtala en dados pequeños. Calienta el aceite en una sartén. Pocha la cebolla y el ajo durante 8 minutos, a fuego suave. Añade la manzana y cocina durante 5 minutos más. Retira la sartén del fuego y deja que la mezcla se temple. Coloca la carne picada en un bol amplio. Incorpora el pan bien escurrido, el huevo, las pasas, la manzana, la cebolla y el ajo. Añade el tomillo, sal y pimienta. Mezcla hasta obtener un relleno uniforme. Corta el foie gras en dados grandes. Intégralo al final y con suavidad, para que conserve parte de su textura. Extiende el pollo deshuesado sobre una tabla, con la piel hacia abajo. Salpimienta el interior. Reparte el relleno en el centro. No lo compactes en exceso, porque la carne aumenta ligeramente de volumen durante la cocción. Cierra el pollo sobre sí mismo. Átalo con hilo de cocina para que mantenga una forma compacta. Coloca el pollo en una fuente de horno. Úntalo con un poco de aceite y salpimienta la piel. Vierte alrededor el caldo y el coñac restante. Añade la hoja de laurel. Precalienta el horno a 200 °C. Introduce el pollo y cocina durante 15 minutos para que la piel comience a dorarse. Baja la temperatura a 180 °C. Continúa la cocción durante 1 hora y 20 minutos. Riega el pollo cada 20 minutos con los jugos de la fuente. Si se dora demasiado, cúbrelo con papel de aluminio. Comprueba que el centro del relleno alcance al menos 74 °C. Si no dispones de termómetro, pincha la parte más gruesa: los jugos deben salir claros. Retira el pollo del horno y déjalo reposar durante 15 minutos antes de cortarlo. Pasa los jugos de la fuente a un cazo. Reduce la salsa durante 5 minutos a fuego medio, hasta que adquiera más cuerpo. Retira el hilo de cocina. Corta el pollo en rodajas gruesas y sírvelo con la salsa de coñac.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 730 kcal.

Proteínas: 48 g.

Grasas: 45 g.

Grasas saturadas: 15 g.

Hidratos de carbono: 25 g.

Azúcares: 13 g.

Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pollo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

La salsa debe conservarse aparte, también refrigerada. Para servir, calienta las porciones en el horno a 160 °C o en una sartén tapada con un poco de salsa.

El pollo también se puede congelar durante un máximo de 2 meses. Lo ideal es cortarlo en rodajas y congelarlo junto con parte de la salsa.