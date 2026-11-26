Santiago Abascal, este lunes en Palencia. (Vox)

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Vox no hace campañas convencionales, teniendo momentos en los que percute a todas horas y otros, de silencio. En una en la que bailan a diario los escaños, Santiago Abascal ha desaparecido. Se le vio por última vez el lunes, en Palencia. Desde entonces, permanece encerrado con su equipo, preparando el trascendental debate a cuatro de este jueves, la última oportunidad antes del cierre, que el partido hace este viernes en la plaza de toros de Valencia.

Visto desde fuera, pareciera que la carrera al domingo se les está haciendo larga. A tenor de los sondeos, y especialmente tras dejar plantado a Jordi Wild, pero también tras el cara a cara de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, Vox está en lento descenso, cediendo parlamentarios. Sin embargo, no aparentan nervios. Al contrario, apenas hay ruido, ni presencia. Abascal “está estudiando” y se jugará la suerte ante sus rivales y en prime time en televisión.

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El líder de Vox rechaza que el PP apele a este discurso y asegura que el único "voto útil" es no hacerlo por la izquierda.

Maximizar esfuerzos, evitar riesgo

Se trata de una estrategia que busca maximizar los esfuerzos y evitar los vanos, así como los riesgos. Pudiera haberlo sido la entrevista en La Revuelta, hasta que pidieron cambiar al público y David Broncano también cedió el formato, para satisfación del invitado. Pero primera y última vez. Enfado con el programa porque, como hace con cualquier otro, editó y dejó fuera buena parte. Ese trabajo sí quedó en la papelera y no lo perdonan.

Y los mítines no son mítines, no todos. Se convocan como ruedas de prensa, pero en una plaza mayor o calle, donde a los llegados en buses fletados por el partido se suman curiosos, transeúntes, también fieles; y llegan críticos a abuchear o insultar, con las cámaras grabando, y el líder expuesto al pueblo, fuera de un espacio seguro y respondiendo. Un caos bajo control, previsto y deseado que a buen seguro sale en los telediarios y espacios de infoentretenimiento.

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Pero el debate de este jueves no tiene red y las reglas son comunes. No participar sería un suicidio político a tres días de que abran los colegios. Eso que Abascal no se juega tanto como lo hacen Sánchez y Feijóo, y que estará arropado por este segundo. Pacto de no agresión por interés mutuo, si bien Vox no esconde su enfado con el PP por apelar al “voto útil”, lo que cree les ataca. Esta noche, la cosa irá de bloques, como lo irá la del domingo.

Santiago Abascal, este lunes en Palencia. (Vox)

Primer debate con Feijóo

Abascal ha invertido 72 horas de campaña en preparar 90 minutos. En esas 72 horas desaparecido -hoy puede leerse una entrevista en Artículo 14, hecha días atrás-, y solo por poner algunos ejemplos, Sánchez ha protagonizado un gran acto de campaña en Barcelona y Feijóo, otro en Madrid, en la Caja Mágica junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida; el primero ha aparecido en TVE, El País o 20 Minutos; el segundo, en Onda Cero, Okdiario o El Mundo; y ambos han estado con el youtuber Plex.

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Será la primera vez que se vea juntos en un debate a los llamados a ser presidente y vicepresidente del Gobierno -en 2023, Feijóo se borró del debate a cuatro-, que no esconden una sintonía para pactar una vez alcancen una mayoría absoluta. A partir de las 22:00 horas se descubrirá si el retiro ha estado bien empleado. Según la media de las encuestas hasta el apagón demoscópico, Vox doblará su número actual de parlamentarios, superando los 60.