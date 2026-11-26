Los entonces príncipes de Asturias, doña Letizia y el príncipe Felipe, en la votación del referéndum de la Constitución Europea en 2005. (EFE).

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La celebración de unas elecciones generales supone una cita ineludible para millones de españoles, que acuden a las urnas para elegir a sus representantes políticos. Sin embargo, hay ciudadanos que, pese a tener reconocido este derecho, optan por no ejercerlo debido a las responsabilidades que desempeñan. Es el caso de Felipe VI y la reina Letizia, que mantienen una particular tradición dentro de la familia real española: no participar en las convocatorias electorales en las que concurren diferentes partidos políticos. Una práctica que también previsiblemente seguirán la princesa Leonor y la infanta Sofía, que este 29 de noviembre se enfrentan por primera vez a unas elecciones generales en las que podrían votar.

Ambas han alcanzado ya la mayoría de edad. Leonor cumplió 18 años el 31 de octubre de 2023, mientras que Sofía hizo lo propio el 29 de abril de 2025. Por tanto, las dos reúnen las condiciones necesarias para acudir a las urnas, aunque su posición dentro de la institución monárquica hace que su participación en la vida política esté marcada por una serie de particularidades.

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A diferencia de lo que podría pensarse, la legislación española no impide a los miembros de la familia real ejercer su derecho al sufragio. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que los españoles mayores de edad pueden votar, salvo que se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales recogidos en la normativa.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía acuden al colegio electoral San Fernando, en El Pardo, para la votación de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978 (EFE).

Lo que sí contempla expresamente la ley es una limitación a la hora de presentarse a unas elecciones y ocupar un cargo público. El artículo 6.1 incluye entre las personas consideradas inelegibles a los miembros de la monarquía española inscritos en el registro correspondiente, así como a sus cónyuges. De esta manera, Leonor y Sofía no podrían concurrir como candidatas a unos comicios mientras estén comprendidas en este supuesto.

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Su abstención en las urnas, sin embargo, responde más a una cuestión personal y metafórica. La monarquía parlamentaria exige que la figura del jefe del Estado permanezca alejada de las disputas partidistas. Felipe VI representa la unidad y permanencia del país y, como consecuencia, debe preservar una posición de imparcialidad que no le vincule públicamente con ninguna opción política.

“A pesar de que el voto es secreto, el simple hecho de votar implica un posicionamiento político a favor de un partido de entre los múltiples que concurren a unas elecciones o que se ha votado en blanco, y en ambos casos se menoscabaría la neutralidad política de la jefatura del Estado y de la familia real, considerada un valor estimable”, explica Héctor Álvarez García, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.

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La excepción de los referéndums

Esta tradición no significa que los miembros de la familia real nunca hayan acudido a las urnas. Las consultas populares constituyen una excepción y, a lo largo de las últimas décadas, varios integrantes de la institución han participado en referéndums celebrados en España.

Juan Carlos I y Sofía votaron en la consulta sobre la Ley para la Reforma Política de 1976, en la ratificación de la Constitución de 1978 y en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado en 1986. También acudieron a votar en 2005, cuando los ciudadanos fueron consultados sobre el Tratado de la Constitución Europea.

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Los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía acuden a las urnas para el referéndum sobre el Tratado para la Constitución europea en febrero de 2005. (EFE).

Felipe VI también participó en la consulta de 1986, cuando tenía 18 años y se encontraba en la Academia General Militar de Zaragoza, por lo que ejerció su derecho mediante el voto por correo. En 2005, siendo todavía príncipe de Asturias, acudió junto a doña Letizia a depositar su papeleta.

Así, aunque Leonor y Sofía podrían estrenarse como votantes este 29-N, todo apunta a que seguirán los pasos de sus padres. Una decisión que no responde a una obligación legal, sino a una tradición que busca preservar la neutralidad de la Corona y su papel como institución representativa de todos los españoles.

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