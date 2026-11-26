Una pareja de jubilados sonríe durante un almuerzo con platos de arroz y vino en la mesa de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posición económica de una persona determina, de forma directa, cuántos años vivirá. Un estudio publicado en la revista científica Health Policy y elaborado por los investigadores Jose M. Pavía, Josep Lledó y Rosa Roig, de la Universitat de València, calcula que la esperanza de vida al nacer entre los hombres con mayores ingresos en España supera en más de ocho años a la de los hombres con menores ingresos, mientras que entre las mujeres esa diferencia alcanza los cinco años.

El trabajo, titulado El coste de la desigualdad: ingresos y esperanza de vida al nacer en España, analiza a toda la población residente en España entre 2012 y 2017, con datos que abarcan desde 2010 hasta 2019. Los autores dividen a la población en cien grupos de renta, diferenciados por sexo, y construyeron tablas de mortalidad específicas para cada uno de esos doscientos subgrupos.

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El hallazgo central del estudio es que la esperanza de vida aumenta de forma progresiva a medida que sube la renta, sin saltos bruscos entre un grupo y otro. Los investigadores describen este patrón como un gradiente socioeconómico que recorre de manera prácticamente lineal toda la distribución de ingresos. “No encontramos simplemente una diferencia entre las personas con rentas muy bajas y las personas con rentas muy altas. La relación aparece de manera gradual a lo largo de la distribución de renta. Es decir, la esperanza de vida no da un salto únicamente al pasar de un grupo de renta a otro: se observa un gradiente socioeconómico”, explican.

Esperanza de vida al nacer en España por nivel de ingresos y sexo, 2010–2019. (Pavía, J. M., Lledó, J., & Roig, R. (2026). Health Policy)

Entre las mujeres, la esperanza de vida al nacer pasa de aproximadamente 82,3 años en los grupos de renta más bajos a 87,5 años en los más altos. Entre los hombres, el rango va de 77,5 a 83,5 años. Este mayor recorrido entre los hombres explica por qué la brecha asociada a la renta resulta más amplia en ese sexo que entre las mujeres.

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Las mujeres con los ingresos más bajos tienen una esperanza de vida menor que la de los hombres con los ingresos más altos

El estudio también confirma que, en casi todos los tramos de ingresos, las mujeres viven más años que los hombres, una diferencia atribuida a factores biológicos y de comportamiento. La única excepción aparece en el extremo inferior de la escala: las mujeres con los ingresos más bajos tienen una esperanza de vida menor que la de los hombres con los ingresos más altos.

El impacto de la austeridad tras la crisis

El período analizado por los investigadores coincide con los años posteriores a la Gran Recesión, marcados en España por recortes presupuestarios y políticas de austeridad. Los datos muestran que, entre 2012 y 2017, la brecha de esperanza de vida entre los grupos de renta más altos y más bajos se amplió.

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Los grupos de mayores ingresos registraron ganancias sustanciales en longevidad durante ese período, en particular los hombres situados a partir del percentil 80, que hace referencia a los hombres situados en el 20% superior de la distribución de ingresos). Entre las mujeres, las mejoras se concentraron casi por completo en la mitad superior de la distribución de ingresos. Por debajo del percentil 30 (las mujeres situadas en el 30% inferior de la distribución de ingresos), los cambios en la esperanza de vida de las mujeres fueron mínimos o incluso negativos.

Variación de la esperanza de vida al nacer entre 2012 y 2017, en años, por nivel de ingresos y sexo. (Pavía, J. M., Lledó, J., & Roig, R. (2026). Health Policy)

“Los resultados apuntan a la importancia de considerar la salud cuando se evalúan las consecuencias de las políticas económicas y sociales”, señalan los autores en el artículo de divulgación que acompaña a la publicación científica, recogido en el portal El Coste de Oportunidad. Según los investigadores, la protección social, el acceso a los servicios sanitarios y las condiciones materiales de vida pueden desempeñar un papel relevante en la reducción de las desigualdades en salud.

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El estudio identificó también una fuerte persistencia de la pobreza en los barrios con menor renta. De las secciones censales, es decir, los barrios, que en 2015 se ubicaban entre los de ingresos más bajos de España, el 87% seguía en esa misma posición cuatro años después. Solo el 12% logró mejorar levemente su nivel de renta relativo y apenas una de esas zonas consiguió un ascenso mayor. La mayoría de estos barrios se concentra en áreas estructuralmente marginadas de las grandes ciudades del este y el sur de España.

Diferencias con otros países

Los investigadores comparan sus hallazgos con estudios previos realizados en Reino Unido, Portugal y Estados Unidos, donde también se documentaron aumentos en las desigualdades de mortalidad durante períodos de recortes en protección social o acceso sanitario. En contraste, países como Noruega, Finlandia, Canadá y Francia, con sistemas de cobertura sanitaria universal que no sufrieron recortes severos, mantuvieron brechas socioeconómicas de salud más estables durante los mismos años.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó un enfoque metodológico basado en microdatos ecológicos y estimadores de tasas de mortalidad móviles de cinco años. El análisis se apoyó en más de 14.000 millones de observaciones persona-año, construidas a partir de un conjunto de datos con 520 millones de acontecimientos demográficos individuales registrados a lo largo de una década.

La información demográfica procede del Instituto Nacional de Estadística (INE), que facilitó a los autores registros individuales de población, defunciones, variaciones residenciales y nacimientos, junto con estadísticas de renta per cápita por sección censal. Cada sección censal, la unidad de agregación poblacional más pequeña utilizada en España, contiene en promedio menos de 1.300 habitantes y suele presentar una composición relativamente homogénea en términos de nivel económico y condiciones de vida.

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Los autores reconocen limitaciones en su enfoque, entre ellas que trabajar con promedios por sección censal puede subestimar las diferencias reales en los extremos de la distribución de ingresos. Una comparación con un estudio anterior sobre Cataluña, que empleó datos individuales de renta en lugar de promedios territoriales, encontró brechas aún mayores: doce años entre hombres y 9,4 años entre mujeres al comparar a los más ricos con quienes recibían ayudas sociales.