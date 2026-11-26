Una joven aprovecha las ofertas del Black Friday para comprar por internet. (STRATESYS)

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El 81% de los españoles de entre 18 y 24 años tiene previsto comprar durante el Black Friday, una campaña que vuelve a dar el pistoletazo de salida a uno de los periodos de mayor consumo del año. La proximidad de la Navidad, las promociones y la facilidad para aplazar pagos multiplican las oportunidades de compra, pero también pueden estrechar el margen económico de quienes llegan a estas fechas con dificultades para llegar a fin de mes. Según el V Observatorio KRUK, el 53,6% de los jóvenes españoles que tienen deudas presenta algún retraso o impago: casi 20 puntos por encima de la media nacional, situada en el 35,5%.

El dato, el más elevado de la serie histórica del estudio, refleja la vulnerabilidad financiera de este grupo de edad. Aunque el importe de sus obligaciones suele ser menor que el del conjunto de la población, eso no significa que puedan afrontarlas con mayor facilidad. Su deuda media se sitúa en 9.478 euros, frente a los 35.854 euros de media general. Sin embargo, sus ingresos y su capacidad de ahorro también son más limitados: los jóvenes ahorran una media de solo 141,8 euros al mes.

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Para Alina Giurgea, CEO de KRUK España, el mayor nivel de impagos entre los jóvenes responde a la combinación de un margen económico reducido y nuevas formas de consumo y financiación. “Una misma cantidad puede ser perfectamente asumible para alguien con ingresos estables y un determinado nivel de ahorro, pero convertirse en una dificultad para una persona que está comenzando su trayectoria profesional, explica Giurgea a Infobae.

Comprar ahora y pagar después

Una de las cifras que más llama la atención del Observatorio KRUK es que el 90,5% de los jóvenes que compra por internet utiliza fórmulas de pago aplazado o buy now, pay later (BNPL). Esta modalidad permite dividir el importe de una compra en varias cuotas y puede resultar útil cuando se utiliza con planificación. El problema aparece cuando la decisión sin calcular cuánto se terminará pagando ni sumar los compromisos ya adquiridos.

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El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), añade que no siempre se revisan las condiciones de estos productos financieros. “El consumidor suele quedarse con la información más atractiva: cuánto va a pagar y en cuántos plazos. Sin embargo, no siempre revisa el tipo de interés, que en algunos casos puede superar el 20%, ni presta suficiente atención a las consecuencias de dejar de pagar una cuota”.

Las compras de moda, tecnología, ocio y experiencias, que suelen concentrarse en decisiones rápidas, pueden parecer asumibles por separado y es aquí donde los jóvenes suman más deuda, frente a gastos más grandes como hipotecas o préstamos para vehículos en franjas de edad más avanzadas. Pero, acumuladas con suscripciones y otros pagos aplazados, reducen la capacidad para afrontar los gastos habituales.

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La presión de las redes y las ofertas

El Observatorio KRUK recoge que el 78,3% de los jóvenes adquiere productos después de descubrirlos en redes sociales como TikTok o Instagram. La exposición constante a anuncios personalizados, recomendaciones de influencers y contenidos comerciales puede convertir el entretenimiento en una oportunidad de compra.

Una infografía detalla que el 53,6% de los jóvenes con deudas en España incurre en impagos y analiza el impacto del consumo aplazado con datos del Observatorio KRUK. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas veces ya no buscamos activamente aquello que necesitamos, sino que encontramos productos mientras consumimos otro tipo de contenidos”, apunta Giurgea. A ello se suman mensajes de urgencia, exclusividad o escasez que alimentan el temor a perder una oferta y favorecen decisiones impulsivas. El efecto se intensifica durante el Black Friday y la Navidad. “Ambas fechas concentran una parte importante de los estímulos de consumo del año. Aumentan las promociones, la publicidad y la sensación de que existen oportunidades que no podemos dejar pasar”, explica la directiva.

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La clave, coinciden ambos expertos, no es renunciar a comprar, sino evitar que una promoción condicione las finanzas de los meses siguientes. Antes de pagar, Giurgea propone preguntarse si el producto es necesario, si podría adquirirse sin financiación y si la cuota cabe en el presupuesto sin comprometer otros gastos. También recuerda que hay que valorar el coste total, no solo el descuento anunciado: “La mejor decisión financiera no siempre es aprovechar el mayor descuento, sino comprar aquello que necesitamos y que realmente podemos permitirnos”.