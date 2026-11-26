El encordador Xavi Segura (imagen cedida)

Guardar

En una tienda de tenis situada en Barcelona nació la vocación de Xavi Segura. Se pasaba el día entre raquetas hasta que pasó a trabajar con ellas. Recorrió todos los torneos preparando las raquetas para los mejores tenistas del mundo y satisfaciendo todo tipo de necesidades, aunque algunas fueran “una flipada”. La de Rafa Nadal, sin embargo, siempre ha sido especial para él. “De alguna manera siento que he sido un poco partícipe de todo lo que ha logrado”, confiesa el encordador español en una entrevista con Infobae, mientras pone a punto las raquetas de La Armada en Bolonia, antes del debut en la Copa Davis.

Xavi Segura se hizo encordador porque su familia tenía una tienda de tenis en Barcelona que abrieron a mediados de los años 70. Se crio entre raquetas de tenis y las visitas de algunos de los mejores tenistas del momento. “En los años 80 y 90, muchos de los mejores tenistas se trasladaban a Barcelona a entrenar”, recuerda. A ello sumó el hecho de que entonces tampoco había muchas tiendas especializadas en tenis, pero sí la de su familia. “Eso nos permitió empezar a trabajar para muchos jugadores amateurs, pero también para profesionales como Arantxa Sánchez Vicario, Emilio Sánchez Vicario, Sergi Bruguera... Toda esa generación de tenistas”, explica.

PUBLICIDAD

Desde muy pequeño se dedicaba a jugar a ser trabajador y cliente en la tienda con las raquetas. Él ejercía los dos papeles, mientras su abuelo le observaba y pronosticaba que se dedicaría a ser encordador de tenis. “El hombre lo acabó acertando”, afirma. Poco a poco le fue picando el “gusanillo” y se fue aventurando más en el mundo del tenis profesional. “Me gustaba trabajar con tenistas profesionales porque implicaba una exigencia más alta. Trabajar para ellos era una motivación extra para mí”, asegura. No tuvo dudas a la hora de elegir entre seguir estudiando o dedicarse a trabajar en el mundo del tenis.

Su primer torneo fue de squash. “Es curioso, pero me enviaron allí porque los proveedores se fiaban de nosotros porque teníamos mucha experiencia”, recuerda. Después, ya sí, llegaron los torneos de tenis. El primero fue el torneo Conde de Godó de 1994 o 1995. Ese torneo le abrió las puertas a moverse por competiciones en toda España, como Madrid, Valencia. A partir del año 2000 llegó el “gran salto a la competición internacional”. En el 97 y 99 ya había estado en el US Open, pero con la entrada del nuevo siglo comenzó a tacharlos todos de la lista: US Open, Roland Garros, Wimbledon, Open de Australia, diferentes Masters 1000, ATP 500 y ATP 250, las ATP Finals, los Juegos Olímpicos e incluso la Federación Española de Tenis se puso en contacto con él para formar parte del equipo en la Copa Davis.

PUBLICIDAD

El encordador Xavi Segura (imagen cedida)

No tardó en aprender que cada raqueta se emplea para un tipo de juego y un tipo de jugador. “Algunos necesitan una raqueta que les dé más potencia o más control, o que se pueda mover bien para desarrollar su tenis”, relata. El abanico es amplio entre las opciones a elegir y él lo asemeja con un monoplaza de Fórmula 1 que va sufriendo modificaciones para adaptarse a las exigencias del piloto. En el caso del tenis, son los propios jugadores quienes explican el tipo de tensión y de cordaje que quieren. Aunque siempre hay espacio para que sean los encordadores quienes asesoren. “A veces nos preguntan si la pista está rápida o las bolas; si se prevé calor o frío. También nos preguntan sobre la tensión a la que encordaron el año anterior para tener una referencia”, detalla.

Quien nunca cambió el tipo de cordaje fue Rafa Nadal. “Mantenía un encordado de 24,5 en todas las superficies y durante todos los torneos del año. Era él quien se iba adaptando porque no quería que la tensión fuera diferente”, recuerda. Una cuestión que resulta atípica en el mundo del tenis, aunque denota el tipo de tenista que era. “Los genios son como son, la prueba de ello es que le fue bien, así que tampoco vamos a criticar lo que hacía”, añade.

PUBLICIDAD

“Tengo una trayectoria en cuanto a torneos profesionales bastante completa”, afirma, aunque tiene una espinita que todavía no se ha podido quitar: “El único torneo que no he podido encordar exclusivamente ha sido un torneo profesional de silla de ruedas”. Trabajar en un Grand Slam, sin embargo, no es sencillo, como detalla Xavi: “Es muy pesado porque tienes que estar muchas horas en el sitio y pueden ser 12 o 14 horas diarias. Al final es un trabajo muy físico, pero también muy mental porque tienes que dar el 100% porque trabajamos para gente que se está jugando mucho dinero, mucho prestigio, muchos puntos y tenemos que estar al nivel”.

El encordador Xavi Segura y Andre Agassi (imagen cedida)

Tal es la situación que durante su primer US Open llegó a encordar 45 raquetas en un día. “Yo creo que me vieron muy jovencito y con ganas, porque no me ha vuelto a pasar”, reconoce. Lo normal en un torneo de tal magnitud es que cada encordador trabaje unas 25 o 30 raquetas. Con ese nivel de trabajo se han encontrado exigencias de todo tipo, aunque asegura que hay que distinguir entre las manías y las necesidades. “A veces hay requerimientos de profesionales que piensas que es una flipada, pero que menos que las raquetas estén como ellos quieren”, reconoce.

PUBLICIDAD

Lo que nunca entendió fue la petición de Bhupati, tenista indio, entonces entre los mejores del mundo: “Me pidió que el rabillo que dejan los nudos mirase hacia el suelo en vez de al techo. Yo decía: ‘Bueno, este tío está flipando’. Pero al final siempre les decía que sí”. Y añade: “Lo importante es que él estuviera tranquilo y que confiara en que iban a hacer las raquetas como él quería”. Después de 35 años como encordador, le han pedido de todo, pero esa anécdota la recuerda especialmente porque pensó: “De todo lo que me han pedido, es lo más absurdo que he oído en mi vida”.

Xavi Segura y la raqueta de Rafa Nadal

De todas las raquetas que han pasado por sus manos, que no son pocas, recuerda con especial ilusión algunas como la de Andre Agassi, que en la década de los 90 era, según Xavi, “un jugador brutal” y se “fijaba muchísimo en él no solo por su juego, sino por su imagen y lo que representaba para el tenis”. En su lista no queda ninguna de las grandes por tachar, aunque sí hay una raqueta que recuerda con especial cariño; es la de Rafa Nadal: “Ha sido mi mayor orgullo. La persona que más satisfacciones me ha dado a nivel profesional por la cantidad de torneos que ha ganado y de alguna manera siento que he sido un poco partícipe”.

PUBLICIDAD

Con un palmarés único que lo convierte en uno de los mejores jugadores de la historia, Rafa Nadal se retira del tenis profesional.

Al principio, recuerda Xavi, Nadal llevaba un cordaje muy sencillo y le sugirió que lo cambiara y su respuesta le dejó sin palabras: “Xavi, pero ¿por qué voy a cambiar algo que me funciona bien?“. Con los años, el tenista mallorquín acabó dándole la razón y modificando el cordaje de su raqueta. Su relación desde entonces se fue estrechando con cada torneo en el que coincidían, pero sobre todo en la Copa Davis, donde convivían en el mismo equipo. Xavi estuvo presente en esa generación de tenistas españoles que levantó hasta cinco ensaladeras. ”Yo siempre le he dicho a la Federación Española que, por mucha historia de tenis que tengan, la realidad es que hasta que no llegué yo a la final de Barcelona en el año 2000, no se había ganado ninguna Copa Davis", recuerda en tono jocoso.

Fue él quien acicaló la última raqueta que usó Rafa Nadal como tenista profesional en la Copa Davis de 2024. “Fue un momento muy emotivo para mí porque era el final de un jugador que yo había admirado y querido muchísimo como persona”, asegura. Ahora Xavi se encuentra en Bolonia preparado para encordar todas las raquetas de La Armada. “Estamos con muchas ganas de que Carlitos empiece a entrenar y nos transmita toda su fuerza y vitalidad y aprender un poco de un genio como él”, confiesa. Confía en ganar la ensaladera este año, con una nueva generación de tenistas.

PUBLICIDAD