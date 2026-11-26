Faltan tres días para las elecciones generales del 29 de noviembre, y mañana será el último día de campaña electoral, antes de la jornada de reflexión del sábado que dará paso a la votación el domingo. El lunes se publicaron las últimas encuestas, y nuevamente auguraban la victoria de un PP que, sin embargo, incluso con el mejor de sus resultados necesitaría pactar con Vox para formar gobierno. Solo el CIS rompe la tendencia y sitúa al PSOE en primer lugar.
Hoy jueves, a las 22:00, tendrá lugar el debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia de los grupos con mayor representación: Ada Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal participarán en una discusión organizada por la Academia de la Televisión en la que confrontarán sus propuestas. Será el último debate de la campaña, que mañana cerrará con un doble acto de Pedro Sánchez en Plasencia y Madrid; mítines de Alberto Núñez Feijóo en Barcelona y Sevilla; el cierre de Santiago Abascal en Valencia; y las convocatorias de Ada Colau e Irene Montero en Madrid.
Últimas actualizaciones
El plazo para entregar el voto por correo termina hoy a las 14:00
El plazo para entregar el voto por correo acaba hoy a las 14:00, después de que la Junta Electoral Central ampliase el plazo. La empresa postal ha informado en un comunicado de que garantizará la entrega de todos los sobres en las mesas electorales durante la jornada del domingo, dentro de los plazos legales.
Los electores deben acudir en persona a una oficina y acreditar su identidad con el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir originales. Quienes no pueden hacerlo tienen la opción de autorizar a otra persona mediante un documento firmado, acompañado de fotocopias de ambos documentos de identidad; Correos no admite entregas de terceros sin esa autorización y recomienda emplear el modelo disponible en su página web.
La entidad ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para estas elecciones, un 58,07 % menos que en los comicios de julio de 2023, celebrados en temporada estival y con cifras históricas de voto postal, aunque un 11,47 % más que en las elecciones de noviembre de 2019.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Los planes de Feijóo en política exterior más allá del 29-N: hacer amigos en América Latina, reconciliarse con Trump y revisar la relación con Marruecos
El líder del PP considera deteriorada la dignidad de España y su voz independiente en el mundo por los casos de corrupción que rodean al presidente
La última legislatura ha estado marcada por una coyuntura internacional muy complicada. La invasión rusa en Ucrania, la escalada bélica en Oriente Medio, los aranceles de Donald Trump, las prácticas monopolísticas de China o las tensiones en Venezuela, Groenlandia, Marruecos y el Sahel son algunas de las turbulencias geopolíticas con las que ha tenido que lidiar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Pedro Sánchez pasa un día con el youtuber Plex en plena campaña electoral: “Si cobras menos de 11.000 euros al mes, recibes más del Estado del bienestar que lo que pagas en impuestos”
El presidente y candidato a la reelección ha abordado con el creador de contenido temas como la prohibición de las redes sociales para menores o la presión fiscal, sin profundizar en la vivienda o la inmigración
La campaña electoral del 29N se juega en YouTube, TikTok y en formato reel. Si en 2023 fueron Mariang Maturana y Carlos Perguer, de La Pija y la Quinqui, quienes llevaron la campaña electoral a su terreno, en los comicios que se celebrarán este domingo el fenómeno ha cobrado aún más fuerza. Del podcast Keep It Cutre, de Albanta San Román y Ángela Henche, a las entrevistas de Jordi Wild —por las que han pasado tres de los cuatro candidatos, con la excepción del líder de Vox—, los políticos quieren estar en todas partes. El último ha sido el youtuber Plex (@YoSoyPlex), alias de Daniel Alonso Agúndez. Con casi 15 millones de suscriptores solo en YouTube, ha pasado un día con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro, con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Las entrevistas las ha publicado este miércoles por la noche en su canal.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Michavila (GAD3) pronostica “unas elecciones de vuelco”: “Hay muchas pistas para saber qué va a pasar el 29 de noviembre”
El sociólogo advierte de “una participación histórica” que dará lugar a “colas en los colegios” y “una noche larga” hasta conocer el escrutinio
España está sumida en un apagón demoscópico: prohibido publicar sondeos hasta el domingo a las ocho, cuando cierren los colegios en la península. Mientras se permitieron, se pudo observar una lenta pero sostenida recuperación del PSOE, en disposición de disputar al PP la primera fuerza, pero no el Gobierno. Solo se desmarcan el CIS y La Séptima, que pronostican una mayoría progresista. El único consenso es la participación, coincidiendo en que será alta, pero hasta ahí. Hasta ahí porque la izquierda considera que lo tiene hecho si esta supera el 75%. Para Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3, se trata de un “mito” y una elevada participación puede significar precisamente lo contrario.