Este jueves, 26 de noviembre, a las 22:00, tendrá lugar el debate a cuatro entre Ada Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal (Montaje Infobae)

Faltan tres días para las elecciones generales del 29 de noviembre, y mañana será el último día de campaña electoral, antes de la jornada de reflexión del sábado que dará paso a la votación el domingo. El lunes se publicaron las últimas encuestas, y nuevamente auguraban la victoria de un PP que, sin embargo, incluso con el mejor de sus resultados necesitaría pactar con Vox para formar gobierno. Solo el CIS rompe la tendencia y sitúa al PSOE en primer lugar.

Hoy jueves, a las 22:00, tendrá lugar el debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia de los grupos con mayor representación: Ada Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal participarán en una discusión organizada por la Academia de la Televisión en la que confrontarán sus propuestas. Será el último debate de la campaña, que mañana cerrará con un doble acto de Pedro Sánchez en Plasencia y Madrid; mítines de Alberto Núñez Feijóo en Barcelona y Sevilla; el cierre de Santiago Abascal en Valencia; y las convocatorias de Ada Colau e Irene Montero en Madrid.