Buque petrolero. (Shutterstock)

Guardar

Un tripulante ha muerto y otros 16 han sido rescatados tras el hundimiento del buque Med Emre, cargado de gasoil, a unos 40 kilómetros de Ibiza. La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern balear ha confirmado la noticia y ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (Platerbal) en nivel 0, mientras se evalúan las posibles consecuencias ambientales del accidente. La embarcación, con bandera de Malta, navegaba desde Algeciras hacia Barcelona cuando se hundió durante la madrugada. Se trataba de un barco destinado al transporte de productos químicos que, en el momento del siniestro, transportaba gasoil.

Según la información difundida por el Govern, el cargamento podría ascender a 7.000 toneladas métricas de combustible. Las autoridades no han confirmado todavía el alcance que podría tener la fuga. El operativo de rescate movilizó tres helicópteros de Salvamento Marítimo, con base en Palma, Valencia y Tarragona. También participaron embarcaciones del organismo estatal y varios mercantes que se encontraban en las proximidades de la zona donde se produjo el naufragio.

PUBLICIDAD

El canal de Panamá reducirá a partir de septiembre el número de buques que podrán cruzarlo debido al descenso de lluvias por el fenómeno de El Niño, anunció el jueves la administración de esta estratégica vía interoceánica.

Un tripulante muerto y 16 rescatados

En el Med Emre viajaban 17 tripulantes. Todos fueron localizados y rescatados, aunque uno de ellos falleció después de ser trasladado a Ibiza, según ha precisado la Dirección General de Emergencias e Interior. Siete miembros de la tripulación fueron evacuados a la isla. Uno ingresó directamente en el Hospital Can Misses, donde se confirmó su muerte. Los otros seis desembarcaron en el aeropuerto de Ibiza y recibieron asistencia de ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061).

Los sanitarios trasladaron a esos seis rescatados al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos presentaban heridas leves y síntomas de hipotermia, de acuerdo con el parte oficial. Los otros 10 tripulantes no fueron trasladados a Ibiza, sino que cinco llegaron a Valencia, mientras que los cinco restantes permanecieron en buen estado a bordo de una de las embarcaciones que intervino en el rescate por encontrarse cerca del lugar del accidente.

PUBLICIDAD

El personal de emergencias coordina el operativo tras el hundimiento del buque Med Emre cerca de Ibiza. (112 Govern Baleares)

Plan estatal ante el riesgo de contaminación marítima

La Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en nivel 2. La medida permite reforzar la coordinación de los organismos implicados ante la posibilidad de que el hundimiento afecte al medio marino. El Govern balear, por su parte, puso en marcha el Platerbal en nivel 0. Esta fase contempla la recopilación de información y el seguimiento de la situación para decidir si resulta necesario elevar el nivel de respuesta o adoptar otras medidas de protección.

El buque Clara Campoamor, integrado en la flota de Salvamento Marítimo y especializado en actuaciones ante derrames contaminantes, se dirige hacia la zona del naufragio. Su llegada permitirá examinar el área y establecer si existen restos de combustible o indicios de contaminación en la superficie. También está previsto que un avión de Salvamento Marítimo sobrevuele el punto donde se hundió el barco. El reconocimiento aéreo buscará determinar si hay una mancha de hidrocarburos y evaluar su posible evolución en las aguas al noreste de Eivissa.

PUBLICIDAD

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, acudió durante la madrugada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 para seguir la evolución del incidente. En el dispositivo también participaron el jefe del Departamento de Emergencias, Aurelio Soto, y el equipo técnico de guardia. La administración autonómica continúa recabando datos sobre las circunstancias del hundimiento y el contenido que pudiera permanecer en el barco.