Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco darán las Campanadas 2027. (RTVE)

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Manu Sánchez en ‘El perro andaluz’ fue el encargado de anunciar a los presentadores de las próximas campanadas de la cadena pública. Una emisión que llega a más de 5 millones de espectadores en el momento de tomar las uvas. Jesús Vázquez, Silvia Abril y Manuel Carrasco darán la bienvenida al 2027 el próximo 31 de diciembre desde la Puerta del Sol.

El presentador hizo una videollamada en directo con los tres protagonistas para revelar la noticia minutos antes de la medianoche. “No quepo en mí mismo de la alegría que tengo en el cuerpo”, declaró Jesús Vázquez tras conocer la noticia. Por su parte, Silvia Abril expresó: “Tenía muchas ganas de vivir así una noche como la del 31”.

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🍾 SÍLVIA ABRIL, MANUEL CARRASCO Y JESÚS VÁZQUEZ, PRESENTADORES DE LAS #CAMPANADASRTVE 2027 🍾



Tres ESTRELLAS de la música, el humor y la televisión se unen en el fin de año más especial 🧡



Te esperamos para tomarte las uvas con nosotros desde la Puerta del Sol de Madrid, en… pic.twitter.com/vjJDO9fhXZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 25, 2026

El trío sucede a Chenoa y Estopa

Siempre se había visto dos caras en las campanadas del canal, pero ya el año pasado se vio un trío. Vázquez, Abril y Carrasco tomarán el relevo de Chenoa y los hermanos David y José Muñoz, integrantes de Estopa, quienes el año pasado consiguieron una cuota de pantalla del 36,3% y aventajaron por casi dos millones de espectadores a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. Aquella edición se cerró de forma inesperada después de que Andreu Buenafuente, que iba a compartir cartel con Abril, tuviera que declinar la oferta por prescripción médica. Así que es una nueva oportunidad para la actriz y humorista de recuperar la ilusión en vivo y en directo.

Para Silvia Abril y Manuel Carrasco, la cita del 31 de diciembre supondrá su debut en una gala de Campanadas. No ocurre lo mismo con Jesús Vázquez, quien ya vivió la experiencia en 2019, cuando presentó la retransmisión de Mediaset junto a Paz Padilla desde Guadalupe, en Extremadura.

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Chenoa y Estopa en las Campanadas 2025-2026 (RTVE).

La elección del comunicador gallego confirma la apuesta de la cadena pública por su figura, apenas un año después de su fichaje. Vázquez se incorporó a RTVE en diciembre de 2025 tras más de dos décadas vinculado a Mediaset España. Desde entonces condujo el Benidorm Fest 2026 junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, y en septiembre estrenó el concurso El túnel en el prime time de La 1.