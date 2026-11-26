Una vecina de Toledo demanda al Ayuntamiento por el ruido de la Navidad.

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Teresa Montero no oculta su satisfacción. “No estamos en contra del turismo ni de los festejos, solo queremos que la ciudad donde vivimos sea compatible con el descanso”, señala a ‘Infobae’. Teresa, abogada, es vecina de la plaza de Zocodover de Toledo, seguramente el centro neurálgico de la localidad castellanomanchega. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acaba de dictar una sentencia que estima el recurso de apelación presentado por la defensa de esta residente, harta de que los festejos navideños no la dejaran descansar. “Es una tortura. Tengo migraña crónica por la falta de descanso. Han llegado a poner camiones discoteca a 60 metros de mi fachada. Vibraban los cristales de la vivienda e incluso la cama. Decidí que las Navidades me tenía que ir, menos mal que tengo familia en otras partes de Toledo”.

La sentencia, fechada el 16 de noviembre, revoca otro auto dictado el pasado mes de abril por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, que había denegado la protección cautelar que había solicitado la vecina exigiendo a la redidente que probara médicamente que sus dolencias derivaban directamente del ruido. “La Sala enfatiza ahora que la protección judicial del hogar no depende de que el vecino acredite lesiones físicas o psicológicas previas, sino de garantizar su derecho al descanso y al libre desarrollo de su personalidad en su propia vivienda. Además, el tribunal advierte de forma contundente al Consistorio toledano que el uso público y la tradición histórica de la Plaza de Zocodover deben ser compatibles con los derechos de quienes allí residen”, explica el abogado Ricardo Ayala, miembro de la asociación Juristas Contra el Ruido.

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La Sala estima el recurso de apelación de Teresa, que vive desde pequeña en esa plaza, y ordena al Ayuntamiento de Toledo (gobernado por el PP) que, antes de autorizar cualquier acto musical nocturno en Zocodover, realice una evaluación técnica de impacto acústico medida desde el interior de la vivienda afectada, no desde la vía pública, e instale limitadores automáticos de potencia sonora precintados y controlados por los servicios municipales. Es decir, prohíbe cautelarmente cualquier actividad nocturna hasta que el Ayuntamiento acredite que el ruido no supera los umbrales máximos fijados por la ordenanza municipal dentro del domicilio de la demandante. La decisión cautelar prohíbe o limita conciertos, verbenas y espectáculos musicales similares en horario nocturno en la plaza, subordinando cualquier autorización a que esos limitadores garanticen de forma fehaciente que no se transmitirá al domicilio de la demandante ni un solo decibelio por encima de los umbrales máximos previstos por la normativa local.

La plaza de Zocodover, en Toledo, en las Navidades pasadas

“Es una medida cautelar, pero es un paso adelante. Solo queremos que se compatibilice la convivencia. La pena es que tengamos que acudir a los tribunales. Si no les obliga un juez… no hacen nada", asegura Teresa, que ha pagado de su bolsillo las mediciones aportadas al juzgado. “Antes de la denuncia tuvimos reuniones con el Ayuntamiento, pero no han cumplido. El espectáculo de luz y sonido de la Bola de Navidad que ponen supera los 55 decibelios. Solo pido que se cumpla la normativa. Zocodover es una plaza triangular, pequeña, cada vez quedamos menos vecinos porque nos echan. El año pasado fueron 49 días seguidos con espectáculos. Fue agotador. El Ayuntamiento tiene que buscar ahora medidas para que sea compatible poner una verbena o un concierto con el descanso de los vecinos”, concluye Teresa.

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El Ayuntamiento pedirá aclaraciones

Un portavoz del Ayuntamiento de Toledo señala que acaban de tener conocimiento de la sentencia y que van a pedir aclaraciones al Tribunal Superior. “Este año ya no están previstos conciertos ni ferias. Ya no hay mercado de Navidad. Ya llevamos un año adoptando medidas en esta plaza, reduciendo solo a cinco las actividades en esta plaza durante el año. Ahora solo está la Bola y el encendido de luces es a las 18.30 horas. Llevamos un año tomando medidas y reduciremos el nivel de la música de la Bola”. El abogado de la demandante, Ricardo Ayala, valora “esta sentencia como un triunfo esencial del Estado de Derecho y de la dignidad del hogar frente a la permisividad acústica”. Ayala también defendió a dos vecinas de la localidad toledana de Ocaña, que presentaron una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Toledo, que, en ese caso, sí que adoptó medidas cautelares: suspender cualquier evento festivo y musical que pueda exceder los límites ordinarios de ruidos en la propia Plaza Mayor de este municipio.

El caso de Zocodover arrancó el 10 de octubre de 2025, cuando Teresa Montero presentó ante el Ayuntamiento de Toledo una reclamación previa amparada en el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), la norma que regula el procedimiento ante los tribunales que revisan la actuación de las Administraciones Públicas. En ese escrito pedía tres cosas: el cese de las actividades molestas generadas por los eventos en Zocodover, la prohibición del uso que a su juicio era “antijurídico del espacio público”, y la adopción de medidas que garantizasen el cumplimiento estricto de la normativa acústica. La Administración no respondió. Ese silencio equivale, en derecho, a una desestimación. Teresa recurrió al juzgado y solicitó simultáneamente medidas cautelares para que el daño no se prolongara durante la tramitación del procedimiento.

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Una de las mediciones que Teresa hizo desde su casa en las Navidades de 2025, alcanzando los 72,6 decibelios

El Juzgado número 2 de Toledo denegó la cautelar en abril de 2026. Su razonamiento pivotaba sobre dos ejes. Primero, que los dos informes médicos aportados por la demandante no establecían una relación causal entre sus dolencias y los actos de la plaza. Segundo, que el interés público ligado al carácter histórico de Zocodover, cuyo uso festivo se remontaría al siglo XVI, desde los tablados de autos sacramentales hasta las corridas de toros, prevalecía sobre la pretensión individual. El magistrado citó la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2011 para sostener que, sin medición individualizada del ruido percibido en el interior de la vivienda y sin prueba de la incidencia concreta sobre la salud de la recurrente, no procedía la tutela cautelar.

La defensa de Teresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia argumentando tres errores de bulto en el auto del juzgado número 2. El primero era fáctico: el juzgado afirmó que no existían mediciones dentro del domicilio cuando, según la apelante, obraban en autos siete informes periciales elaborados por la empresa especializada Acusticalia con mediciones tomadas en el interior de la vivienda y en su balcón. A ello se sumaba que el propio expediente municipal incluía registros efectuados por la Policía Local dentro del domicilio que habrían revelado superaciones de los límites acústicos permitidos. El segundo error era jurídico: exigir una prueba de causalidad entre las patologías médicas y el ruido supone, a criterio de la defensa, confundir el estándar de protección. La vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución (intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio) no requiere una enfermedad diagnosticada; basta con la intromisión acústica grave y continuada en el hogar.

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Hoy no es el siglo XVI

El tercer reproche apuntaba a la ponderación de intereses. La apelante sostuvo que los eventos actuales, caracterizados por sistemas de amplificación masiva, no pueden equipararse a las celebraciones históricas invocadas por el Ayuntamiento, y que ningún interés cultural o recreativo puede prevalecer cuando entra en colisión directa con derechos fundamentales de los residentes. La defensa también cuestionó la fiabilidad del sonómetro municipal, instalado en una farola y no en el interior de la vivienda. La Corporación toledana se opuso al recurso. Argumentó que los informes médicos de Teresa acreditaban patologías pero no el vínculo causal con el ruido, y recalcó que el procedimiento principal no era una acción de responsabilidad patrimonial ni una demanda de tutela de derechos fundamentales, sino una pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada.

Toledo dispone de una ordenanza específica de contaminación acústica y aplica los mecanismos de suspensión temporal de objetivos de calidad acústica previstos en la ‘Ley 37/2003′. La Administración también rechazó el tono del recurso, al que calificó de utilizar expresiones retóricas sin respaldo probatorio, como “macroconciertos”, “oleadas de decibelios” o “tortura acústica”, que no se correspondían con la realidad acreditada en el expediente. Para resolver, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desplegó un arco jurisprudencial que arranca en Estrasburgo y llega hasta Madrid, citando doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la exposición continuada a niveles de ruido evitables e insoportables vulnera de forma autónoma el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Española).

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El fallo: equilibrio, no prohibición total

La Sala, no obstante, rechazó la pretensión principal Teresa, la suspensión cautelar inmediata de cualquier actividad con amplificación sonora en Zocodover, por considerar que implicaría una restricción desproporcionada. El tribunal reconoció que el Ayuntamiento de Toledo había iniciado durante 2026 una serie de medidas para limitar los eventos más ruidosos y trasladar las actividades potencialmente más perturbadoras a otras ubicaciones, lo que calificó de “loable”. Lo que la Sala sí estimó fue la petición subsidiaria: una medida cautelar que no veta la vida pública de la plaza, pero la condiciona. Para que un concierto o verbena pueda celebrarse de noche en Zocodover, el Ayuntamiento deberá primero realizar una evaluación técnica de impacto acústico medida desde el interior del domicilio afectado, instalar limitadores automáticos de potencia sonora precintados y controlados por Medio Ambiente, y acreditar que esos dispositivos garantizan que no se superarán los umbrales máximos de la ordenanza dentro de la vivienda de la demandante.