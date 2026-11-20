Pedro Sánchez (i), y Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan junto a la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado (c). (Eduardo Parra - Europa Press)

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Los primeros sondeos difundidos después del debate entre los líderes del PSOE y el PP dibujan dos lecturas divergentes sobre el posible impacto del cara a cara, aunque mantienen un elemento común: la suma de populares y Vox conservaría la mayoría absoluta a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El debate entre el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llegó en la recta final de una campaña marcada por la ventaja del bloque de derechas en la mayor parte de las estimaciones. Las encuestas conocidas este viernes 20 de noviembre incorporan entrevistas realizadas tras el encuentro televisivo, pero sus resultados difieren tanto en la evolución de los partidos como en la magnitud de los movimientos.

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La principal diferencia está en el método. El especial de 40dB para El País y la Cadena SER añade 500 entrevistas efectuadas después del debate a una muestra total de 2.000. Data10, por su parte, realizó 750 cuestionarios tras el cara a cara y entre personas que aseguraron haberlo seguido. Esas diferencias obligan a evitar comparaciones lineales entre ambos estudios.

40dB sitúa al PSOE a siete décimas del PP

El último tracking de 40dB coloca al PP como primera fuerza, con el 31,9% de los votos, pero reduce su distancia sobre el PSOE a siete décimas. Los socialistas avanzan un punto respecto al estudio anterior, hasta el 31,2%, mientras los populares retroceden tres décimas.

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El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral. (Víctor Fernández - Europa Press)

El cambio se traslada al reparto de escaños. El PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) sumarían 133 diputados, uno menos que antes del debate, frente a los 124 que obtendría el PSOE, cuatro más. Vox perdería medio punto, hasta el 17,1%, y bajaría de 58 a 56 representantes.

La encuesta también sitúa al Frente Amplio en el 3,8%, dos décimas más; a Podemos en el 1,1%; y al resto de candidaturas en el 1,8%. El bloque formado por PP, Vox y UPN retendría 189 escaños, tres menos que en la entrega previa, pero todavía 13 por encima de la mayoría absoluta fijada en 176 diputados.

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La suma de PSOE, Frente Amplio, Podemos y las fuerzas territoriales quedaría lejos de ese umbral. La proyección de 40dB atribuye 10 escaños a Esquerra Republicana de Catalunya, siete a EH Bildu, tres a Junts per Catalunya, tres al Partido Nacionalista Vasco, tres a Adelante Andalucía, dos al Bloque Nacionalista Galego y uno a Coalición Canaria.

Encuesta 40dB tras el debate cara a cara. (Electrográfica)

El sondeo recoge, además, una elevada previsión de participación. El 68,4% de los entrevistados afirma que acudirá a votar casi con seguridad. El dato se sitúa cerca de ocho puntos por encima del registrado a estas alturas de la campaña electoral de 2023, cuando la participación final fue del 66,6%.

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Data10 atribuye al PP una subida de ocho diputados

La encuesta exprés de Data10 para OKDIARIO ofrece una fotografía distinta. El PP subiría un punto tras el debate, hasta el 32,5%, y alcanzaría 137 escaños, ocho más que en su medición anterior. El PSOE bajaría cuatro décimas, hasta el 26,5%, y perdería seis diputados, hasta 106.

Encuesta Data10 tras el debate cara a cara. (Electográfica)

Según esa estimación, Vox cedería seis décimas, hasta el 18,8%, y cuatro escaños, con un total de 62. El Frente Amplio mejoraría tres décimas, hasta el 6,8%, y pasaría a contar con 12 representantes. La suma de PP y Vox llegaría a 199 diputados, 23 más de los necesarios para controlar el Congreso.

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Data10 atribuye el avance popular a la movilización de 150.000 personas que antes se inclinaban por la abstención, junto con transferencias desde Vox y el PSOE. Son datos que reflejan la respuesta declarada de quienes dijeron haber visto el debate, no una proyección sobre el conjunto del electorado.

Las encuestas publicadas durante la semana ya coincidían en una tendencia: el PSOE mostraba una recuperación en algunos estudios, pero esa mejora no alteraba las perspectivas de investidura. El anterior tracking de 40dB situaba al PP en el 32,2% y al PSOE en el 30,2%, una distancia de dos puntos antes de incluir entrevistas posteriores al cara a cara.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido.

Otros sondeos, como los de NC Report para La Razón y Sigma Dos para El Mundo, también proyectaban una mayoría para PP y Vox. La incógnita en los últimos días de campaña será determinar si los movimientos detectados tras el debate se consolidan en las próximas mediciones o si responden a variaciones puntuales derivadas de muestras y universos de encuesta distintos.