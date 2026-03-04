Laura Baena, la ‘malamadre’ que reivindica otra forma de crianza: “La conciliación en España es la renuncia: reducir jornada y cobrar menos”

Laura Baena sujeta una caja con 1.000 cartas de renuncia de las madres. )Gustavo Valiente / Europa Press)

Cuando Laura Baena se convirtió en madre por primera vez en 2014, se dio cuenta de que no podía compaginarlo con su carrera profesional en una agencia de publicidad y, ante la falta de alternativas, no le quedó más remedio que renunciar a su puesto. Al compartir su experiencia en redes sociales, descubrió que muchas mujeres vivían situaciones similares y percibían la maternidad como un techo de cristal en el ámbito laboral. Esta realidad la llevó a fundar el club Malasmadres, una comunidad que cuestiona el mito de “la madre perfecta” y brinda un espacio a quienes se sienten solas. Poco después, en 2015, fundó la asociación Yo No Renuncio y, desde entonces, lucha por un pacto de Estado sobre conciliación.

Baena habla claro y asegura que, a pesar de los avances sociales y legislativos en España, la conciliación laboral y familiar para la mayoría de las mujeres madres “no existe”. “Esto que hacemos las madres no es conciliar, es sobrevivir como podemos con lo que tenemos”, dice a Infobae esta malagueña de 44 años, que considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años son limitadas y “no responden a las necesidades reales”.

“En los últimos años, solo se han aprobado un par de reales decretos-ley, que no se pueden considerar un buen avance. Es verdad que tenemos cuatro días para cuidar a un hijo o hija si están enfermos, pero cualquier madre sabe lo insuficiente que es esto. En ese mismo real decreto-ley se aprobaron sin remunerar las ocho semanas de permiso parental y, en septiembre de 2025, se amplió el permiso de nacimiento. No olvidemos que estas medidas responde, en gran parte, a la obligación de adaptar una directiva europea, después de que España fuera multada por llegar tarde y mal”, explica Baena.

Laura Baena en la campaña 'poco me quejo' de Malasmadres por el 8M.

Por eso destaca la necesidad de un pacto de Estado sobre conciliación con medidas urgentes como la ampliación del permiso de nacimiento a 24 semanas, el permiso parental remunerado de 8 semanas o la universalización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que “son promesas electorales que aún no se han cumplido”, advierte. “La conciliación en España es la renuncia: reducir jornada y cobrar menos o coger una excedencia, sabiendo que después la reincorporación es imposible en muchos casos. O abandonar el mercado laboral, asumiendo que no se puede cuidar y trabajar con dignidad”.

Una familia paseando en Cantabria. (Europa Press)

A esta falta de medidas, añade la activista, se suma la actitud de muchas empresas, que no facilitan la flexibilidad ni el teletrabajo y “tampoco respetan siempre los derechos de los trabajadores” en materia de cuidados, lo que agrava todavía más la dificultad para conciliar.

Las tareas domésticas y la crianza siguen recayendo en las mujeres

El trabajo doméstico y el cuidado de los hijos sigue recayendo principalmente en las mujeres porque persisten “estructuras sociales y económicas que no han cambiado lo suficiente”, de forma que se perpetúan los roles tradicionales que dificultan una verdadera igualdad. Según datos del CIS, las mujeres dedican de media al cuidado de los hijos cerca de 7 horas al día, casi el doble de tiempo que los hombres, mientras que en las tareas del hogar, ellas emplean casi 3 horas de media frente a las 2 de ellos.

Otros estudios como El estado de la maternidad en Europa 2024, elaborado por la organización Make Mothers Matter y publicado en septiembre del año pasado, revelan que el 78% de las madres de España afirma estar mentalmente sobrecargada, una cifra que supera la media europea de 67%. También en esa misma línea apunta otro informe publicado el pasado mes de noviembre por la asociación que lidera Baena, Yo No Renuncio, que revela que 3 de cada 4 mujeres ven afectada su salud física y mental por el peso invisible de la maternidad. Ese mismo estudio indica que un 22% ha experimentado episodios importantes de ansiedad, depresión o problemas físicos derivados de la falta de conciliación.

Baena asegura que esta situación se explica por la “falta de corresponsabilidad social”, ya que “los hombres siguen sin formar parte activa de los cuidados en los hogares” y todavía se asume que es tarea de las mujeres, una idea heredada de la cultura y los roles tradicionales. Esto les añade una carga personal y una sensación de culpa difícil de superar, aclara la activista.

Laura Baena frente al Congreso de los Diputados. (Cedida a Infobae)

“Cuidar tiene un coste altísimo para las mujeres porque muchas de ellas tienen que renunciar a su trabajo o adaptar sus jornadas para poder hacerle frente”, insiste Baena, que asegura que el panorama se complica aún más para quienes pertenecen a la llamada “generación sándwich”, mujeres atrapadas entre el cuidado de hijos pequeños y familiares mayores, sin servicios públicos sólidos que respalden su labor. “La conciliación sigue siendo un apáñatelas como puedas”, resume.

Propuestas para una “conciliación real”

Frente a este escenario, desde Yo No Renuncio plantean una serie de medidas para avanzar hacia una “conciliación real”, que incluyen, que madres y padres puedan reducir su jornada laboral para cuidar de hijos menores de 16 años o personas dependientes “sin que esto implique perder salario”. También reclama que el permiso parental de 8 semanas sea remunerado, tal y como exige la normativa europea, y que el permiso por nacimiento o adopción se amplíe como mínimo a 24 semanas, con mayor flexibilidad para repartirlas durante el primer año del bebé.

Otra de sus propuestas es facilitar una reincorporación progresiva al trabajo tras la baja de nacimiento o adopción, de forma que se pueda reducir la jornada sin perder salario y enlazar este periodo con las vacaciones tras la lactancia. Además, solicitan que se reconozca una incapacidad temporal específica para la recuperación de la madre después del parto, con 15 días tras parto vaginal y 30 días tras cesárea.

La asociación también reclama que la adaptación de la jornada laboral para conciliar deje de depender de la decisión de la empresa y se convierta en un derecho efectivo, permitiendo, entre otras opciones, el trabajo a distancia.