Los platos favoritos de Alberto Núñez Feijóo (Montaje Infobae)

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Nos encontramos en plena campaña electoral y, al tiempo que nos informamos sobre propuestas, programas y encuestas, crece nuestra curiosidad por conocer el lado más humano de los líderes políticos españoles. En los días previos a las elecciones del 29-N, los candidatos al Gobierno han hablado sobre su vida privada, su familia, sus rutinas y, por supuesto, también sobre sus gustos gastronómicos.

Si Pedro Sánchez confesaba hace solo unos días su amor por la paella, Alberto Núñez-Feijóo declaraba su amor por los productos del mar y los huevos fritos con patatas. Tienen los gallegos una clara predilección por su gastronomía local, llena de deliciosas materias primas, mariscos y pescados frescos y recetas propias. El presidente del Partido Popular no iba a ser menos y, por eso, muchos de sus platos preferidos proceden de su tierra.

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Un amante de la cocina gallega

El actual presidente del Partido Popular no tiene gustos muy complejos en lo culinario, como ha reconocido en diversas entrevistas. Preguntando sobre su plato favorito, en una conversación con 101tv, el popular reconocía: “Mi comida favorita es la más sencilla: unos huevos fritos con aceite de Andalucía y patatas gallegas. Eso es un diez”.

Una combinación de productos de ambas esquinas de España que consigue una receta tan tradicional como socorrida. Los huevos rotos con patatas son un clásico en todo el territorio nacional, un recurso que nunca falla para resolver comidas o cenas y que siempre triunfa cuando no sabemos qué cocinar. La patata gallega que propone Feijóo tiene unas características únicas y procede de la variedad ‘Kennebec’, considerada una de las mejores del mundo.

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La misma receta se repetía en otras declaraciones, en este caso recogidas en su propia cuenta de Instagram. En un breve vídeo-cuestionario, Alberto Núñez Feijóo hablaba de aquellas comidas que le recordaban a casa, a su Galicia natal. Así, el líder de los populares enumeraba sus favoritos en gallego: “Los huevos fritos con patatas fritas, las xoubas (las sardinas), las empanadas de todo tipo, la tortilla o el cocido gallego”, responde mencionando algunos de los grandes clásicos de su tradición.

Imagen de dos trozos de empanada gallega (Grosby Group)

Cómo no, el político menciona también el ‘animal de compañía’ de los gallegos, “o polbo” (el pulpo), que suele cocinarse como pulpo á feira, cortado, con aceite, sal y pimentón, o acompañado de patata para una versión más sencilla, aunque igualmente deliciosa.

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Aunque si tiene que quedarse con un único sabor del mar, el político gallego tiene claro su favorito. Lo confesó durante una visita a El Hormiguero. “Mi marisco preferido es el mejillón sin ninguna duda. Grande, de las rías gallegas, que han chupado miles de litros de plancton; eso es exquisito, y si es en escabeche, mejor”.

Procedentes de las bateas gallegas, los mejillones son todo un icono del aperitivo en las rías. Pueden cocinarse de múltiples maneras, desde el más sencillo vapor hasta vinagretas, salsas, arroces, empanadas o los escabeches que tanto gustan al popular. Además, son tremendamente interesantes en lo nutricional, ya que se consideran una fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro, yodo y ácidos grasos omega-3.

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