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La brecha de la conciliación persiste: las mujeres dedican más tiempo al cuidado de hijos y familiares dependientes y adaptan sus jornadas

Según el INE, el 37,6% de las mujeres entre 18 y 74 años ejerció tareas de cuidado familiar en 2025, frente al 31,7% de los hombres

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Un niño hace los deberes en casa con la ayuda de su madre. (Eduardo Parra / Europa Press)
Un niño hace los deberes en casa con la ayuda de su madre. (Eduardo Parra / Europa Press)

Las mujeres siguen siendo quienes más sostienen las tareas de cuidado familiar en España, a pesar de los avances sociales, con diferencias notables respecto a los hombres en casi todos los indicadores analizados durante 2025. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 37,6% de las mujeres de entre 18 y 74 años tuvo alguna responsabilidad de cuidado a lo largo del año pasado, frente al 31,7% de los hombres. Los datos muestran cómo la organización familiar y la ausencia de corresponsabilidad siguen ubicando a las mujeres en el centro del trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, con impactos directos en su vida laboral y personal.

La brecha se amplía en el caso de quienes deben cuidar tanto de hijos o nietos como de otros familiares dependientes, donde la proporción de mujeres (2,5%) supera ampliamente a la de hombres (1,6%). El INE también detalla que la carga de cuidado de nietos recae especialmente en ellas: el 4% de las mujeres lo hace frente al 2,4% de los hombres.

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En todos los grupos de actividad, la proporción de mujeres con responsabilidades de cuidado es mayor. Entre las personas ocupadas, el 42,1% de las mujeres enfrenta esta situación, frente al 38,3% de los hombres. Entre las desempleadas, el 40,4% de las mujeres se encargó de cuidados, mientras que solo el 26,4% de los hombres lo hizo. Entre las personas inactivas (aquellas que no están clasificadas como ocupadas ni paradas), el 30,4% de las mujeres asumió estas tareas, frente al 19,2% de los hombres, unos datos que reflejan una tendencia estructural en la distribución del trabajo no remunerado.

La encuesta del INE también revela que el 17,6% de quienes tienen hijos menores de 15 años usó servicios profesionales de cuidado, mientras que el 82,3% no recurrió a ellos para ninguno de sus hijos o solo para algunos. La principal razón para no utilizar estos servicios fue la preferencia de organizar el cuidado personalmente o en pareja, citada por el 53,4%. El precio solo fue el motivo principal para el 6,7%. Entre los inactivos, el 64,5% prefirió organizar los cuidados por cuenta propia.

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Ilustración de una mujer de pie con múltiples brazos. Cada brazo sostiene objetos o ayuda a personas: medicamentos, comida, un niño y una persona mayor. Una burbuja sobre su cabeza muestra una lágrima, un reloj y un peso.
Ilustración de una mujer con múltiples brazos manejando diversas tareas de cuidado familiar y personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres dedican más tiempo

En cuanto a la intensidad del trabajo de cuidados, el 20,6% de las mujeres ocupadas dedicó 40 horas semanales o más al cuidado de familiares dependientes, frente al 16,2% de los hombres. El INE precisa que, a medida que aumentan las horas de dedicación, la proporción de mujeres supera la de los hombres de forma consistente. Entre quienes cuidan menos de 10 horas semanales, los hombres son mayoría.

Para compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado, el 67,3% de las mujeres ocupadas no realizó ningún cambio laboral, una proporción inferior a la de los hombres (82%). Entre quienes sí lo hicieron, el 8,9% de las mujeres redujo su tiempo de trabajo (por ejemplo, pasando de jornada completa a parcial), frente al 0,9% de los hombres. Adaptar la jornada sin reducir horas fue el principal ajuste tanto en el sector público (9%) como en el privado (8,3%).

Permisos y excedencias

El uso de permisos y excedencias sigue mostrando diferencias de género. El 51,9% de las mujeres que crio algún hijo menor de 15 años utilizó solo el permiso por nacimiento, frente al 61,8% de los hombres. Además, el 7,9% de las mujeres combinó permiso y excedencia, mientras que solo el 0,9% de los hombres optó por ambas opciones. Los datos del INE indican que la disparidad se mantiene en todos los tramos de edad y situación laboral.

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La encuesta también señala que el 34,7% de las personas adultas asumió cuidados de algún familiar en 2025. De ese grupo, el 20,8% se encargó solo de hijos menores de 15 años, el 8,6% solo de familiares dependientes y el 3,2% solo de nietos. El 2,1% combinó el cuidado de hijos o nietos con el de otros familiares. El 65,2% no tuvo responsabilidades de cuidado regular durante el año.

En términos de conciliación, apenas el 4,9% de quienes trabajan redujo su jornada para atender a familiares, mientras que casi tres de cada cuatro no realizó ningún cambio laboral. Entre las dificultades para conciliar, la jornada laboral larga y los horarios impredecibles fueron los factores más citados en los sectores de agricultura, construcción, industria y servicios.

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