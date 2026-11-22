El cantante Raphael. (EFE/Archivo/Zipi).

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El susto que obligó a Raphael a cancelar su concierto este sábado ha quedado, afortunadamente, en un contratiempo puntual. El cantante, de 83 años, ha querido dirigirse personalmente a sus seguidores para informarles de su estado de salud después de la indisposición que sufría este 21 de noviembre poco antes de salir al escenario en A Coruña. Tras pasar la noche en observación en el hospital Quirón de la ciudad gallega, el artista ha recibido el alta médica y ya se encuentra de regreso a Madrid.

Consciente de la preocupación que había generado la noticia, Raphael ha publicado un comunicado en el que ha explicado cómo se encuentra y ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas. “Querido público, quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”, comienza el mensaje.

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El intérprete ha aprovechado la ocasión para despejar las dudas sobre su evolución y trasladar un mensaje tranquilizador. “Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”, ha asegurado. También ha querido disculparse con quienes acudieron al Coliseum de A Coruña para disfrutar de su espectáculo y se encontraron con la suspensión de última hora. “Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”, ha explicado.

El cantante Raphael durante un concierto en el Teatro de la Zarzuela, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España). (Europa Press).

El comunicado concluye con unas palabras de agradecimiento dirigidas a quienes se han interesado por él: “Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien. Un abrazo”. De esta manera, Raphael ha querido poner fin a las horas de incertidumbre y confirmar que se encuentra mejor después del episodio.

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Una indisposición media hora antes del concierto

La preocupación comenzó el sábado por la tarde, cuando el cantante tuvo que cancelar la actuación que tenía programada en A Coruña dentro de su gira Raphaelísimo. Según las informaciones publicadas por La Voz de Galicia, el artista comenzó a encontrarse mal aproximadamente media hora antes del inicio del espectáculo. Entre los síntomas que habría experimentado se encontraban taquicardias y una subida de tensión, por lo que recibió asistencia sanitaria y fue trasladado en ambulancia al hospital Quirón.

La suspensión se comunicó a los asistentes alrededor de las 20:30 horas, cuando muchos ya ocupaban sus localidades. La promotora confirmó que el importe de las entradas se devolvería íntegramente y explicó que, por ahora, no se había fijado una nueva fecha para el concierto. La prioridad era conocer la evolución del cantante y atender a las indicaciones médicas.

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Raphael padece un linfoma cerebral primario del que está siendo tratado.

Su agenda musical, pendiente de evolución

Este episodio llega en un momento en el que Raphael había recuperado plenamente su actividad sobre los escenarios después de los problemas de salud que atravesó a finales de 2024. Tras aquel episodio cerebrovascular, que tuvo lugar durante la grabación de un especial de La Revuelta, y el posterior diagnóstico de un linfoma cerebral, el artista retomó los conciertos en junio de 2025, en el Teatro Romano de Mérida.

Actualmente, se encontraba recorriendo distintas ciudades con Raphaelísimo. Su calendario incluía una actuación en Málaga el próximo 28 de noviembre, otra en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de diciembre y dos citas más en Granada y Madrid los días 12 y 19 de ese mismo mes. Por el momento, habrá que esperar para conocer si podrá mantener estos compromisos.

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