Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

Entrevista a Miriam González sobre Democracia 21 y sus diferencias con Ciudadanos.

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Miriam González, candidata de Democracia 21, atiende a Infobae en una entrevista en la que habla de las ideas del partido y de su lugar en el mapa político. La formación tendrá que hacer frente al desencanto que dejaron otros proyectos similares y a una sociedad cada vez más polarizada. Ciudadanos (Cs) fue el abanderado de la idea de ‘centro’ y González “entiende” que pueda identificarse así a su partido, aunque prefiere despegarse de la “etiqueta”. Al final, Cs vio cómo, con la caída en los votos y la salida de Albert Rivera, sus apoyos se difuminaron y perdieron la representación en el Congreso. De cara al 29-N, el partido naranja se ha integrado en la formación de González, lo que coloca como una de las incógnitas a despejar qué distinguen a ambos proyectos.

A lo largo de la conversación, Miriam González defiende que su proyecto busca ocupar el espacio de los votantes “descontentos” con los principales partidos. Sostiene que el nuevo partido reúne a personas procedentes de distintas tradiciones políticas. Considera que existe un sector de la sociedad que no encuentra una opción que represente sus prioridades y que observa con distancia tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la oposición del PP, con sus acuerdos alcanzados con Vox. En ese tablero es en el que busca jugar lo suficientemente bien para rascar escaños.

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Miriam González, candidata del partido Democracia 21, conversa durante una entrevista sobre las propuestas y la posición política de su formación.

González desmarca Democracia 21 de Cs

“Hay una serie de gente que estaba integrada en Ciudadanos porque lo que quería era reformas y modernización del país”, afirma González al iniciar su respuesta sobre qué les diferencia. Según su análisis, una parte de esa base acabó defraudada por las decisiones del partido liderado por Rivera. “La dirección del partido equivocó el mandato que se les había dado, que era esa reforma y modernización del país, y acabaron reproduciendo una serie de comportamientos que la base quería era eliminar”.

“Toda esa base de que lo que quería eran cambios y una puesta a punto del país, pues lo normal es que sigan apostando por opciones políticas que quieran eso”, señala. No obstante, insiste en que el proyecto no se limita a captar antiguos electores o dirigentes de Ciudadanos. Además, González considera que el contexto político y territorial de la etapa de Ciudadanos no es el mismo que el que enfrenta ahora Democracia 21. En aquel momento, el PP venía de la salida de Mariano Rajoy con una moción de censura y estaba liderado por Pablo Casado. Ciudadanos nació en Cataluña como una voz que representaba a los sectores contrarios a la independencia y el Procés.

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Miriam González se dirige a Pedro Sánchez y Núñez Feijóo durante el acto de Democracia 21 de presentación

Superar “equidistancia” y dificultad de ser el centro

La realidad es que cuando un partido dice ser de centro, suele ser catalogado por gran parte de la sociedad de un lado o del otro. O de ambos, según a quien preguntes. Sus decisiones y la necesidad que puede surgir de tener que decantarse por un lado (como si tienen que escoger entre apoyar un gobierno de PP o de PSOE) vuelven muy difícil ese no posicionamiento en izquierda o derecha. Al preguntar a la candidata sobre cuál elegiría, defiende que “España necesita un cambio” y que Pedro Sánchez “debe salir”. No obstante, tampoco da por seguro un apoyo a un ejecutivo de derechas.

“Ha erosionado institución tras institución, ha paralizado al país”, sostiene sobre el PSOE. Sobre los populares, señala que parte del electorado percibe a un partido que busca llegar al poder a partir de los errores del Gobierno, sin ofrecer un proyecto propio de país. También cuestiona su relación con el partido de Santiago Abascal. “Miran para el otro lado y lo que ven es a un PP ya casi en abierto con un acuerdo con Vox, que tampoco les convence”. La dirigente admite que una parte de la opinión pública puede ubicar a Democracia 21 en el centro, pero rechaza que esa identificación se asocie, como dice que suele pasar en España, con la equidistancia. “Nosotros no somos nada equidistantes”, afirma.

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