La conciliación no llega: ocho de cada diez madres renuncian a oportunidades profesionales por cuidar a sus hijos

El 80% de las madres asumen las tareas del hogar de forma mayoritaria, según un estudio. (Pexels)

Las mujeres españolas retrasan cada vez más el ser madres. De media, la maternidad llega a los 32 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que certifica el incremento de mujeres que dan a luz más allá de los 40 años (10,4% de los nacimientos en 2024). El retraso en la maternidad tiene mucho que ver con la falta de conciliación laboral: según un estudio elaborado por la compañía Mamis Digitales, el 78% de las madres han tenido que renunciar alguna vez a una oportunidad profesional por falta de conciliación y el 83% han retrasado “decisiones personales”, como tener más hijos", por miedo a no poder conciliar.

El I Barómetro sobre la Conciliación de las Madres Profesionales en España evidencia que siguen siendo ellas las que cargan con la mayor parte de los cuidados. Los autores del informe han entrevistado a 437 mujeres de toda la geografía nacional, con edades comprendidas ente los 26 y 65 años, que tienen al menos un hijo.

Según sus respuestas, la mayoría de las madres trabajadoras dedican más de cuatro horas al día tan solo para organizar cuestiones relacionadas con sus hijos, pues ocho de cada diez asumen mayoritariamente las tareas del hogar. Con esta carga mental, casi el 90% de las encuestadas siente que su tiempo personal “ha desaparecido” desde que tuvieron hijos.

Menos del 20% de las madres siente que hay un reparto equitativo de las tareas del hogar. (Mamis Digitales)

“La mujer en España hoy sí quiere ser madre y sí quiere ser profesional, no quiere renunciar”, ha expuesto la periodista Ana Moreno, encargada de la presentación del informe. Ese deseo, no obstante, se da de bruces con una realidad aplastante: ocho de cada diez madres han tenido que renunciar a alguna oportunidad profesional por falta de conciliación y casi la mitad se han visto obligadas a cambiar de empleo. Las encuestadas “hablan de una mochila cargada de culpa, de sensación de juicio, de falta de apoyo real por parte de la pareja, los gobiernos y las empresas”, ha apuntado Moreno.

Según el barómetro, más del 93% de las madres consideran que sus empresas no facilitan medidas reales de conciliación, por lo que el 81% se han visto obligadas a elegir entre ser “buena madre” o “buena profesional”. El 72,9% notan diferencias de trato entre padres y madres dentro de la compañía y el 75,6% siente que se espera menos de ellas profesionalmente desde que tuvieron hijos.

Secuelas físicas y mentales de la falta de conciliación

El sobreesfuerzo para intentar llegar a todo deja huella en la salud de las mujeres. Nueve de cada diez madres encuestadas han tenido algún impacto en su salud física o emocional derivado de la dificultad para conciliar, con episodios de agotamiento extremo tras la maternidad. De ellas, dos tercios han recurrido o han considerado recurrir a ayuda profesional, ya sea de un psicólogo o un médico, para lograr gestionarlo.

Estrés (33,6%), frustración (26,9%) y cansancio (22,5%), son las principales emociones que expresan estas mujeres, mientras que sensaciones como “equilibrio” o “satisfacción” se vuelven minoritarias (12,4% y 4,6% respectivamente). De hecho, el 85,3% de las encuestadas dice dormir menos horas de las recomendadas. Pese al sobreesfuerzo, 9 de cada 10 madres tienen un sentimiento de culpa por no poder llegar a todo.