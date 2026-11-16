España

Francesc Augé decide retrasar su eutanasia para pasar las últimas navidades con su familia

El catalán, de 56 años, ha esperado dos años para que la justicia avalara su derecho a la muerte digna tras una denuncia de su padre

Francesc Augé espera su eutanasia un año y medio después. (Captura de Vídeo/YouTube/La Sexta)
Imagen de archivo de Francesc Aufé. (Captura de Vídeo/YouTube/La Sexta)
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Francesc Augé, el hombre que ha batallado durante dos años por conseguir su eutanasia, ha decidido aplazar el procedimiento hasta el mes de enero para poder pasar unas últimas navidades con su familia. Según ha avanzado Cadena Ser y confirmado Efe, el catalán de 56 años ha reprogramado la intervención, sin desvelar la nueva fecha.

Augé solicitó su derecho a la muerte digna en el 2024. El hombre había sufrido cuatro ictus y dos infartos, que le habían provocado graves secuelas en el movimiento y el habla. Sin embargo, una denuncia interpuesta por su padre retrasó el proceso durante 856 días.

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El caso de Augé llegó hasta el Tribunal Supremo, pero finalmente su padre decidió retirar su denuncia, alegando que estaba cansado, enfermo y que era demasiado mayor para continuar. Su eutanasia se confirmó para el próximo viernes, 27 de noviembre, pero finalmente el catalán ha decidido esperar un poco más.

La muerte de Augé se ha reprogramado para el mes de enero, pero la fecha no se ha desvelado, porque no quiere perjudicar a su familia durante las fechas navideñas, según Efe.

Más de 800 días de batalla judicial

La prestación llevaba 856 días suspendida desde que la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat autorizó la ayuda para morir el 24 de julio de 2024. El padre de Augé, de 96 años, había acudido a los tribunales para frenar el procedimiento al sostener que su hijo tenía problemas de salud mental y no podía tomar esa decisión. Durante el proceso, Augé denunció lo que consideraba una vulneración de sus derechos: “No respetan mi derecho a morir”.

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Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)
Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)

El litigio llegó hasta el Tribunal Supremo en medio de un debate nacional sobre el derecho de los familiares a interrumpir la eutanasia de un ser querido. Los magistrados fijaron en mayo que las “personas con vinculación particularmente estrecha” se veían legitimadas a recurrir la eutanasia de un solicitante si consideraban que el proceso no había seguido todas las garantías necesarias.

La sentencia del Alto Tribunal permitía comenzar de 0 todo el periplo judicial, pero el padre de Augé desistió: tras más de dos años de proceso judicial, el pasado 1 de octubre el progenitor presentó un escrito en el juzgado número 5 de lo contencioso de Barcelona en el que renunciaba a proseguir con la batalla en los tribunales.

El juzgado tardó en pronunciarse y la espera provocó en el paciente episodios de hartazgo, rabia y desesperación, además de reiteradas alusiones a la posibilidad de quitarse la vida si no podía ejercer el derecho reconocido. En septiembre fue ingresado de urgencia después de un intento de suicidio.

Finalmente, el juzgado archivó el pasado 19 de octubre la causa que impedía su eutanasia y la Generalitat la autorizó para el 27 de noviembre. La abogada de Augé explicó a Infobae que el catalán había seleccionado la fecha para que la eutanasia se practicase “antes de las elecciones”, para evitar que cualquier cambio político afectase el procedimiento. Sin embargo, ha terminado por aplazarse a petición del paciente. La Ley de Eutanasia establece que cualquier solicitante puede “pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir” si así lo desea.

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