El sustituto del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ pide a Google que no borre el software de la Complutense ante el riesgo de que desaparezcan pruebas clave

El juzgado que investiga el caso Begoña Gómez ha ordenado a Google que conserve los archivos del software desarrollado en el marco de la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El magistrado Carlos Valle, que ocupa provisionalmente la plaza que dejó vacante Juan Carlos Peinado tras su jubilación, ha instado a la compañía a no eliminar el contenido alojado en Google Cloud para evitar que desaparezca una posible fuente de prueba en la causa que llevará a Gómez ante un jurado popular.

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