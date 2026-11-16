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El sustituto del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ pide a Google que no borre el software de la Complutense ante el riesgo de que desaparezcan pruebas clave

El magistrado adopta la medida antes de resolver el recurso de Hazte Oír, que alerta de la posible pérdida de una fuente de prueba, y después de que la propia Complutense advirtiera de que los archivos no podrían recuperarse tras su eliminación

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Begoña Gómez, en el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE en Sevilla. (EFE / Julio Muñoz)
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Begoña Gómez, en el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE en Sevilla. (EFE / Julio Muñoz)
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El juzgado que investiga el caso Begoña Gómez ha ordenado a Google que conserve los archivos del software desarrollado en el marco de la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El magistrado Carlos Valle, que ocupa provisionalmente la plaza que dejó vacante Juan Carlos Peinado tras su jubilación, ha instado a la compañía a no eliminar el contenido alojado en Google Cloud para evitar que desaparezca una posible fuente de prueba en la causa que llevará a Gómez ante un jurado popular.

(Noticia en ampliación)

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