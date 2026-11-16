Rosalía hace historia con ‘LUX’ y consigue nueve nominaciones en los Premios Grammy, entre ellas la de Mejor Álbum del Año, primera española en conseguirlo

Tres días después de conquistar a la Academia Latina de la Grabación con seis premios de siete nominaciones en los Latin Grammy, Rosalía ha vuelto a hacer historia con Lux . La cantante catalana se ha alzado con nueve nominaciones a los Grammy 2027, los premios más importantes de la industria musical estadounidense, incluida una de las más codiciadas: Álbum del Año (Album of the Year, AOTY) , por su cuarto trabajo discográfico. Es la primera artista española en conseguirlo.

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