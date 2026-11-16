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Rosalía hace historia con ‘LUX’ y consigue nueve nominaciones en los Premios Grammy, entre ellas la de Mejor Álbum del Año, primera española en conseguirlo

La catalana aspira también a los premios a mejor álbum alternativo, mejor canción del año por ‘Berghain’ y mejor interpretación alternativa por ‘Reliquia’

Rosalía posa en la sala de prensa con sus premios durante la 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. (REUTERS/Caroline Brehman)
Rosalía posa en la sala de prensa con sus premios durante la 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. (REUTERS/Caroline Brehman)
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Tres días después de conquistar a la Academia Latina de la Grabación con seis premios de siete nominaciones en los Latin Grammy, Rosalía ha vuelto a hacer historia con Lux. La cantante catalana se ha alzado con nueve nominaciones a los Grammy 2027, los premios más importantes de la industria musical estadounidense, incluida una de las más codiciadas: Álbum del Año (Album of the Year, AOTY), por su cuarto trabajo discográfico. Es la primera artista española en conseguirlo.

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