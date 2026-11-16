Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Recreación de la persecución compartida por la cuenta del catamarán. (@ozarc2026)

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La travesía atlántica del catamarán español ‘Oummoulcolzom’ (conocido como ‘Oz’) ha comenzado con un episodio de tensión en aguas próximas a Marruecos. Los ocho tripulantes de la embarcación, que navega rumbo a Canarias para participar en la regata transoceánica Atlantic Rally for Cruisers (ARC) 2026, vivieron momentos de angustia el pasado sábado 14 de noviembre al ser seguidos durante aproximadamente media hora por cuatro pequeñas embarcaciones. Sus ocupantes fueron identificados como marroquíes por los navegantes, que llegaron a temer un posible intento de abordaje.

El incidente se produjo frente a la costa atlántica marroquí, entre las localidades de El Jadida y Safi, al sur de Rabat. Según la información difundida por medios locales, el catamarán se encontraba a unas doce millas náuticas de la costa cuando sus tripulantes advirtieron que varias embarcaciones comenzaban a aproximarse. Cada una de ellas llevaba entre cuatro y cinco personas a bordo, según el relato de los navegantes.

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La situación llevó al responsable de la embarcación durante esta primera etapa, Antonio Bas, a modificar el rumbo para alejarse hacia mar abierto. Sin embargo, las cuatro embarcaciones continuaron siguiéndolos, lo que obligó a la tripulación a aumentar la velocidad para intentar dejarlas atrás. El ‘Oz’ llegó a navegar a nueve nudos, equivalentes a algo más de 16 kilómetros por hora, con los motores a unas 2.500 revoluciones por minuto.

La persecución se prolongó entre veinte y treinta minutos. Durante ese tiempo, el capitán también realizó una llamada general de emergencia para advertir de lo que estaba sucediendo a los barcos que se encontraban en las proximidades. La alerta se emitió mediante el canal 16 de radio, utilizado internacionalmente para las comunicaciones de seguridad marítima, y permitió activar una cadena de avisos.

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Finalmente, las cuatro embarcaciones dejaron de seguir al catamarán y se detuvieron sin llegar a establecer contacto con él. Los ocho tripulantes pudieron continuar su navegación sin que se produjeran daños personales ni materiales. No obstante, el episodio les obligó a extremar las precauciones durante el resto del recorrido.

La Guardia Civil y la Armada, pendientes de la tripulación

La llamada de emergencia y la rápida intervención de varias personas desde tierra permitieron movilizar recursos para comprobar la situación de los navegantes. La alerta llegó a los servicios españoles de Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil, según la información publicada por medios de Cartagena. Las autoridades españolas habrían trasladado también lo sucedido a sus homólogos marroquíes.

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Los tripulantes de la embarcación. (@ozarc2026)

La Guardia Civil y la Armada Española se interesaron por el estado de los ocho ocupantes y contactaron con ellos para conocer las circunstancias del incidente. Desde Canarias también les ofrecieron asistencia para afrontar el resto de la navegación hasta las islas.

La tripulación relató lo sucedido en su perfil de Instagram, @ozarc2026, donde agradeció especialmente el respaldo recibido durante los momentos de mayor incertidumbre. “En mitad del océano, saber que alguien vela por ti lo significa todo”, trasladaron los navegantes, que destacaron la importancia de la ayuda recibida desde tierra mientras se encontraban alejados de cualquier puerto.

Pese al susto, los tripulantes confirmaron que todos se encontraban bien y que la embarcación podía continuar su ruta. En el momento de difundir su mensaje todavía calculaban que necesitarían aproximadamente tres días para alcanzar Canarias, donde deberán preparar el catamarán antes de incorporarse a la competición transatlántica.

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Un catamarán de casi 18 metros con destino al Caribe

El ‘Oummoulcolzom’ es un catamarán Privilege 585 de 17,83 metros de eslora, propiedad del empresario cartagenero Alfonso Torres. La embarcación, conocida popularmente como ‘Oz’, cuenta con una tripulación formada íntegramente por navegantes de la Región de Murcia y representa a España en la División IV, correspondiente a multicascos.

El puerto de Cartagena despidió oficialmente al barco el pasado 5 de noviembre, en un acto al que acudieron numerosos ciudadanos para acompañar a sus ocupantes antes de iniciar la travesía. Su primer destino es Las Palmas de Gran Canaria, donde se incorporará a la 41ª edición de la Atlantic Rally for Cruisers, una de las principales citas internacionales de navegación oceánica.

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Marruecos y España mantienen una de las fronteras más singulares del mundo: una línea de apenas 85 metros que separa ambos países en el peñón de Vélez de la Gomera, frente a las costas norteafricanas de Alhucemas.

La salida oficial de la ARC 2026 está prevista para el próximo 22 de noviembre. La flota recorrerá unas 2.700 millas náuticas —cerca de 5.000 kilómetros— a través del Atlántico hasta Rodney Bay, en la isla caribeña de Santa Lucía. Según los datos difundidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la ruta principal cuenta con 124 embarcaciones inscritas de 33 nacionalidades, mientras que la modalidad ARC+, que realiza una escala en Cabo Verde antes de continuar hacia Granada, reúne otras 79.

La participación del catamarán cartagenero tiene, además, una vertiente solidaria. El proyecto se ha adherido a la iniciativa ‘Milla solidaria’, mediante la que las empresas colaboradoras aportarán un euro por cada milla náutica recorrida. La recaudación se destinará a tres entidades: las Hermanitas de los Pobres de Cartagena, el Santo y Real Hospital de la Caridad de la ciudad y la Fundación Chinguetti, que desarrolla proyectos de atención sanitaria en Mauritania.

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