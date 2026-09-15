España

Ingresan a Francesc Augé, el hombre que espera su eutanasia desde hace 768 días, tras un intento de suicidio

Su proceso se encuentra paralizado en los tribunales después de que su padre anunciase el deseo de retirar la demanda

Francesc Augé espera su eutanasia un año y medio después. (Captura de Vídeo/YouTube/La Sexta)
Francesc Augé espera su eutanasia un año y medio después. (Captura de Vídeo/YouTube/La Sexta)
Guardar

Francesc Augé, de 56 años, fue ingresado la madrugada del domingo en un hospital de la provincia de Barcelona después de un intento autolítico. El catalán lleva 768 días a la espera de su proceso de eutanasia, que fue concedido en agosto de 2024. Una denuncia de su padre, de 96 años, paralizó el proceso hace más de dos años y continúa sin tener resolución firme.

Según ha adelantado Cadena Ser, Augé llevaba días transmitiéndole a su entorno que le costaba “contener la desesperación” ante la paralización de su proceso judicial. La madrugada del domingo envió un mensaje de despedida a un amigo cercano.

PUBLICIDAD

El hombre fue encontrado con vida por los bomberos y los Mossos d’Esquadra, junto a una nota en la que cargaba contra el sistema judicial. Los equipos de emergencia le trasladaron de inmediato al hospital, donde ingresó con un cuadro de intoxicación. Según Cadena Ser, podría ser internado en un centro sanitario psiquiátrico.

La eutanasia se judicializa en España

Fachada del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Alberto Ortega - Europa Press)
Fachada del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Alberto Ortega - Europa Press)

Francesc Augé solicitó la eutanasia a los 54 años. El barcelonés había sufrido cuatro ictus y dos infartos, que le habían dejado importantes secuelas en el movimiento y el habla. Augé pasó por todo el proceso como dictamina la Ley de Eutanasia y, en 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avaló su petición. Su padre no estaba de acuerdo y decidió recurrir la decisión ante los juzgados.

PUBLICIDAD

El caso de Augé saltó a los titulares junto con el de Noelia Castillo. Aunque la joven logró acceder a la eutanasia el pasado mes de abril, el hombre continuó su periplo judicial hasta el Tribunal Supremo, que en junio sentenció la legitimidad de los familiares para recurrir un proceso de muerte digna ante la justicia.

La decisión del Alto Tribunal implicaba que el catalán debía comenzar de cero su periplo judicial, desde las primeras instancias. Fue en ese momento cuando su padre decidió retirar su recurso, alegando que estaba cansado, enfermo y que era demasiado mayor para continuar. La abogada de Augé, sin embargo, no ha recibido notificación alguna de la paralización del proceso. La dilatación del proceso ha hecho que Augé lleve más de 700 días esperando para saber si finalmente podrá o no acceder a la eutanasia que le autorizaron en 2024.

Una ley para acelerar los procesos judiciales

Mientras Augé aguarda, el Congreso trabaja en una norma que acelere los trámites en los tribunales cuando se recurra un proceso de eutanasia. La iniciativa, remitida por el Parlament de Cataluña y defendida por PSC, Junts y ERC, abre una reforma para que los recursos contra las comisiones de garantía no prolonguen de forma innecesaria el procedimiento.

El texto sostiene que una demora en estos procedimientos impondría un sufrimiento añadido a la persona titular del derecho. Esa situación, argumenta, equivaldría a una vulneración de su integridad y a un trato inhumano de los prohibidos expresamente por el artículo 15 de la Constitución. La proposición prevé un plazo de 25 días para dictar una respuesta judicial.

Temas Relacionados

EutanasiaSanidad EspañaTribunales EspañaJuiciosJusticiaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos

La resolución evita la vía judicial para los allegados de la paciente, que murió con 48 años a consecuencia de un fallo multiorgánico

La Sanidad andaluza indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer fallecida por una peritonitis tras varios errores diagnósticos

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Las primarias en la formación morada se celebrarán entre el 5 y el 11 de octubre, pero los resultados no se conocerán hasta el 13 de ese mismo mes

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Norteamérica

Este dinosaurio es uno de los más reconocidos de la cultura popular y ha pasado a convertirse en un símbolo de la paleontología mundial

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Norteamérica

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 septiembre

Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa

Estas brochetas adobadas son jugosas y divertidas de comer, con un sabor tremendamente especial gracias a las especias y al toque de los cacahuetes

Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Un recepcionista vuelve de su permiso de paternidad y encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia señala que es un despido improcedente

La Justicia confirma que Mapfre debe indemnizar a un albañil autónomo con 6.500 euros tras una operación de cadera por la que estuvo más de ocho meses de baja

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

La prensa marroquí alaba a Silvia Intxaurrondo y señala al PP: “Feijóo, Ayuso y Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones con España”

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado