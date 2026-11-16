Una discusión de pareja acaba en tragedia: detenida una mujer de 22 años por el asesinato de su novio en San Blas (Madrid)

Efectivos del SUMMA 112 y agentes de la Policía Nacional acudieron a un apartahotel en Madrid tras el apuñalamiento mortal de un hombre, presuntamente a manos de su pareja, una joven de 22 años que fue detenida. (112 Comunidad de Madrid)

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La Policía Nacional ha detenido en Madrid, durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, a una mujer peruana como presunta autora de la muerte de su pareja. La víctima, un joven peruano de 22 años, sufrió varias heridas de arma blanca, que terminaron por ser fatales.

Los hechos sucedieron en un apartahotel de la calle Lola Flores. Según han informado desde 112 Comunidad de Madrid, los agentes recibieron un aviso alrededor de la 1:25 por una posible discusión. Al llegar al lugar de los hechos, la patrulla encontró al joven herido, a su pareja y el arma blanca presuntamente empleada.

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La víctima presentaba lesiones en el tórax y los brazos, perpetradas por un arma blanca. A la llegada del SUMMA 112, el joven se encontraba en parada respiratoria. Los sanitarios comenzaron a realizar las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin éxito. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, la víctima falleció en el lugar de los hechos. Hasta el punto se acercó el psicólogo del SUMMA 112.

Qué se sabe de la investigación por la muerte en el apartahotel de San Blas-Canillejas

El Grupo VI de la Brigada Provincial de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas, ha informado Europa Press. Mientras, el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica analiza el arma intervenida y el resto de pruebas recogidas durante la inspección ocular, según ha podido saber ABC.

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El apartahotel se encuentra en el número 16 de la calle Lola Flores, en el distrito de San Blas-Canillejas. El establecimiento de alquileres de corta estancia se ubica próximo a la A-2 y al aeródromo de Barajas, con dormitorios, una zona de cocina y sala de estar, según ha descrito el ABC.

Efectivos del SUMMA 112 en el lugar del asesinato esta madrugada. (112 Comunidad de Madrid)

Pese a estar pensado para visitantes extranjeros, el mencionado medio sostiene que la pareja no se alojaba allí como turista, sino que llevaba un tiempo residiendo en el complejo y abonando un alquiler. Según esa información, otros ciudadanos peruanos que compartían estancia con ellos dieron la alerta y la Policía Nacional ha recogido sus testimonios.

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Las versiones sobre la discusión en la habitación

Las fuentes del caso consultadas por ABC indicaron que se produjo una discusión de pareja y que la sospechosa cogió un cuchillo y se abalanzó sobre el joven. El diario atribuye el homicidio al consumo de alcohol y describe una habitación revuelta con varias cervezas ya consumidas.

El suceso ocurrió ante la hija de la pareja, de unos tres años. Ninguno de los dos implicados tenía antecedentes policiales. El caso supone el homicidio número 30 registrado en la Comunidad de Madrid en 2026.

Los agentes detuvieron a la mujer peruana involucrada en el suceso violento. La arrestada fue trasladada a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, aunque, según ABC, su estado de embriaguez no permitía someterla todavía a interrogatorio.

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