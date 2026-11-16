Joana Sanz estalla en redes sociales contra Dani Alves: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero”

Joana Sanz y Dani Alves (Europa Press)

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La ruptura entre Joana Sanz y Dani Alves ha salido a la luz después de que la modelo respondiera a una pregunta de uno de sus seguidores en Instagram. El pasado viernes 13 de noviembre, Sanz confirmó que su matrimonio con el exfutbolista había terminado. La noticia llega en un momento en el que Alves, tras su paso por prisión, ha orientado su vida hacia la religión y participa en encuentros y conferencias evangélicas como predicador.

Todo comenzó cuando un usuario preguntó a la modelo si acompañaba al exfutbolista a los servicios religiosos. Su respuesta dejó clara la distancia que existe actualmente entre ambos: “Y eso que no soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso. Aprovecho para aclarar que llevamos separados algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”. Sanz, que cuenta con 862.000 seguidores en la red social, también explicó al periodista Javi Hoyos que se había sentido sola durante esta etapa.

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La polémica ha aumentado después de que Alves pronunciara un discurso en un evento religioso celebrado en Huehuetenango, Guatemala. En su intervención, el brasileño habló de las personas que, según sus palabras, lo abandonaron durante sus momentos más difíciles y destacó el papel de la fe en su vida. “Hubo amigos que se fueron. Personas en las que confié que me dieron la espalda cuando más las necesitaba. Pero cuando todos se alejaron, Jesús permaneció. Cuando otros me abandonaron, él me sostuvo”, afirmó. También aseguró que había encontrado en Jesús un apoyo que no había recibido de otras personas.

El exfutbolista Dani Alves (Europa Press)

La publicación de estas declaraciones por parte del Ministerio de Adoración provocó una contundente respuesta de Sanz. La modelo quiso desmentir que Alves hubiera afrontado solo aquella etapa y recordó que ella estuvo presente pese a las dificultades personales y mediáticas que atravesaba. “Menudo descaro el tuyo decir públicamente que solo se quedó Jesús. Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas”, escribió.

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En su mensaje, también enumeró algunos de los esfuerzos que realizó para acompañarlo. “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté MI DINERO en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola”, detalla Joana. “Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando eras la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad”, añadió.

La relación entre Dani Alves y Joana Sanz

La historia de la pareja comenzó antes de su boda en 2017, celebrada en Formentera tras dos años de relación. Sanz conoció por la prensa la acusación contra Alves por la presunta violación de una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, relacionada con unos hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2022. El exfutbolista fue condenado inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión, pero abandonó la cárcel en marzo de 2024 después de pagar una fianza de un millón de euros. En 2025, el Tribunal Superior de Cataluña lo absolvió al apreciar una “falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante”.

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El ex futbolista ocupa su tiempo en una labor muy alejada a las canchas

Pese a las dificultades, ambos tuvieron una hija en octubre de 2025, después de un largo proceso para conseguir el embarazo. Al anunciar la noticia, Sanz expresó la importancia que tenía para ella: “Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo”. Y añadió: “Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta”.