Seis detenidos por abandonar a menores extranjeros en España: entraban con visado de turista y dejaban a sus hijos en distintas ciudades del país

Dos agentes de la Policía Nacional en la puerta de llegadas de la terminal T1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

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La Policía Nacional ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de entre 39 y 56 años, acusadas de forma provisional de abandono de menores y de favorecer la inmigración ilegal. La investigación apunta a que dejaron en España a sus hijos adolescentes, de 16 y 17 años, después de viajar con ellos al país bajo la cobertura de visados turísticos.

Según ha confirmado la Policía a EFE, los adultos entraban en territorio español acompañados por los menores y, en determinadas circunstancias, por otros integrantes de la familia. Una vez dentro del país, permanecían unos días en España antes de regresar a sus países de origen.

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Pero en esta ocasión lo hacían solos, pues los adolescentes no viajaban de vuelta. Después, los jóvenes acudían a dependencias de la Policía Nacional o a puestos de la Guardia Civil para comunicar que se encontraban desamparados.

Dos agentes de la Policía Nacional frente a una de las puertas de acceso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat. (Marc González / AFP7 - Europa Press)

Los menores llegaron por cinco aeropuertos españoles

Las diligencias de la investigación de la Policía Nacional apuntan a que las familias pretendían que las administraciones españolas asumieran la tutela y la asistencia de los menores dentro del sistema de protección a la infancia. El caso comenzó a investigarse a principios de año por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Valencia, que trabajaron junto con sus colegas de Alicante, tras advertir coincidencias entre varios casos de adolescentes originarios de países del Magreb.

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Los menores habían llegado por vía aérea a través de los aeropuertos de Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona. Durante las comprobaciones, los investigadores también detectaron que la mayoría contaba con familiares adultos que vivían legalmente en España. A juicio policial, esa red podría facilitar la acogida de los jóvenes una vez dentro del país.

Tres progenitores fueron arrestados en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa. Los otros tres fueron detenidos en Valencia. Todos ellos han quedado a disposición judicial. Los arrestados afrontan acusaciones por abandono de menores y favorecimiento de inmigración ilegal.