Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

El brasileño ha acudido en apoyo del candidato socialista ante las elecciones del 29-N.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes en el Palacio de la Moncloa al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha viajado a España para respaldar al líder del PSOE ante las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro, sin embargo, ha llegado despojado de la dimensión política que ambos gobiernos habían proyectado días atrás, limitándose a ser institucional.

El mandatario ha arribado procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras una escala previa en Turquía con motivo de la cumbre climática COP31. La agenda original contemplaba, además de la cita institucional, un acto de campaña compartido con Sánchez en una sede del sindicato UGT, pensado como gesto de respaldo explícito a la candidatura socialista. Ese plan se vino abajo el sábado, cuando el entorno de Lula confirmó un problema vocal que le impedía intervenir públicamente. La reunión en Moncloa, en cambio, se mantuvo intacta.

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Pedro Sánchez ha recibido este lunes a Lula da Silva en Moncloa. (EFE/Mariscal)

Ha venido con Janones

El brasileño no ha viajado solo. Le acompaña André Janones, diputado federal y artífice del llamado ‘Ejército de Lula’, un canal de WhatsApp con más de diez millones de suscriptores al que se atribuye buena parte del vuelco electoral que su jefe logró frente a unos pronósticos adversos.

Al encontrarse, Sánchez y Lula se han fundido en un abrazo en la escalinata de Moncloa, posados ante los fotógrafos y, ya en el interior, se han dado un apretón de manos que ha precedido al inicio formal de las conversaciones. Se trata del primer contacto de Lula con suelo español desde su reelección del 25 de octubre, cuando se impuso en segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, hoy en Estados Unidos. El desgaste de aquella campaña ya le había impedido asistir, semanas antes, a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

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Pedro Sánchez ha recibido este lunes a Lula da Silva en Moncloa. (EFE/Mariscal)

Sánchez ha querido convertir la experiencia brasileña en argumento recurrente de sus mítines: si Lula logró revertir unas encuestas que lo daban por derrotado, sostiene el presidente, también el PSOE puede forzar una sorpresa el 29 de noviembre. Por ahora, los sondeos anticipan un desenlace muy diferente.