CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

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Los transportistas también irán a la huelga. Lo harán en Navidad, según ha anunciado Comisiones Obreras este lunes 15 de noviembre, en protesta por la falta de aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización.

Este lunes CCOO ha anunciado la convocatoria de la huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre. Así se lo han confirmado a EFE las patronales del transporte por carretera, la Confederación de Española de Transporte de Mercancías (CETM por sus siglas y la mayoritaria) y Fenadismer. Ambas han recibido la preceptiva notificación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) previa a esa convocatoria para los próximos días 23 y 24 de diciembre.

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