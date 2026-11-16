España

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Ambos partidos sitúan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el centro de sus propuestas fiscales, aunque con fórmulas distintas

A la izquierda, Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, y a la derecha, Santiago Abascal, candidato de Vox. (Montaje Infobae)
A la izquierda, Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, y a la derecha, Santiago Abascal, candidato de Vox. (Montaje Infobae)
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El PP y Vox han presentado sus programas económicos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con un punto de partida común: la reducción de la carga fiscal, aunque con matices que distancian a ambas formaciones. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, presentó el primero su programa electoral el 11 de noviembre, un documento de 249 propuestas bajo el título La Reconstrucción Nacional. Vox, encabezado por Santiago Abascal, dio a conocer un día después su programa Es sentido común, con 115 medidas distribuidas en 13 bloques.

Ambos partidos sitúan al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el centro de sus propuestas fiscales, aunque con fórmulas distintas.

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  • El PP plantea elevar los mínimos personales y familiares y bajar el impuesto a las rentas medias y bajas, con un umbral de exención que subiría de forma automática cada vez que lo haga el salario mínimo interprofesional (SMI).
  • Vox, en cambio, propone una reforma más amplia del sistema de tributación sobre la renta, con una simplificación del impuesto y una reducción del tipo aplicable según el número de hijos de cada contribuyente.

El programa del PP incluye un compromiso específico: deflactar la tarifa del IRPF para que la inflación acumulada, que el documento cifra en casi un 30% en los últimos años, deje de operar como una subida encubierta de impuestos. La formación también propone una reducción escalonada para trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años, con una exención completa el primer año tras su incorporación al mercado laboral, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% en el cuarto.

Vox no detalla porcentajes concretos para la reducción del IRPF, pero extiende el planteamiento de rebaja fiscal al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y al impuesto de sociedades, con el objetivo declarado de dinamizar la economía y favorecer la creación de empleo. El partido de Abascal vincula esta “rebaja masiva de impuestos” con una contrapartida explícita: una auditoría integral de las administraciones públicas y un recorte de los gastos considerados superfluos, incluida la eliminación progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y ONG.

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El PP también contempla un mecanismo de control del gasto, aunque con un enfoque distinto. Su programa propone una auditoría de 100 días sobre el gasto público de los últimos años y una revisión anual de los programas presupuestarios con criterios independientes, de forma que los que no cumplan sus objetivos pierdan financiación en favor de los que sí lo hagan. El documento plantea además ampliar las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para evaluar la sostenibilidad de la deuda.

Autónomos y pymes, un terreno de coincidencia con matices

En el apartado dedicado a los trabajadores autónomos, ambos programas convergen en la idea de aliviar la presión fiscal sobre quienes facturan menos.

  • El PP propone que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales queden exentos de cobrar y declarar el IVA, además de reducir de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales la mayoría de sus obligaciones tributarias.
  • Vox plantea un esquema de cuota progresiva: cuota cero para quienes no superen el salario mínimo interprofesional y una tarifa que comenzaría en 50 euros a partir de ese umbral.

En materia de impuesto de sociedades:

  • El PP propone ampliar la libertad de amortización para que las inversiones en maquinaria, digitalización, inteligencia artificial o ciberseguridad puedan descontarse íntegramente el mismo año en que se realizan. El partido también anunció la derogación del impuesto sobre las grandes fortunas y la cesión a las comunidades autónomas de la potestad para fijar las tarifas del impuesto de patrimonio.
  • Vox, por su parte, plantea una reducción general del tipo del impuesto de sociedades sin precisar una cifra, como parte de su estrategia de “reindustrialización” de la economía española.
Infografía con gráficos de barras, monedas, siluetas urbanas, un ordenador portátil y bloques de texto organizados en secciones comparativas.
Una infografía de Infobae detalla las medidas tributarias planteadas por el PP y Vox para trabajadores autónomos y sociedades mercantiles en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivienda e IVA, los otros frentes de la agenda fiscal

El IVA de la vivienda constituye otro punto de comparación directa entre ambos programas.

  • El PP propone reducir del 10% al 4% el IVA en la compra de primera vivienda para menores de 40 años, con la posibilidad de fraccionar el pago al ritmo de la hipoteca.
  • Vox va más allá y plantea eliminar por completo el IVA en la compra de primera vivienda nueva para familias españolas, además de bonificar al 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición de inmuebles de segunda mano.

Ambos partidos también coinciden en rebajar el IVA de los alimentos básicos.

  • El PP propone aplicar un tipo del 0% a productos como la carne, el pescado y las conservas mientras persista la actual crisis de inflación.
  • Vox incluye en su programa una rebaja del tipo reducido y del tipo general del IVA, con prioridad para los productos esenciales y de primera necesidad, sin especificar un porcentaje concreto.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

En el ámbito territorial, Vox incorpora medidas fiscales diferenciadas para Baleares y Canarias, con una rebaja del Impuesto General Indirecto Canario y la supresión del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en el archipiélago. El PP, en su programa, garantiza que ningún Gobierno obligará a una comunidad autónoma a subir impuestos y mantiene la libertad de las regiones para bajar su carga fiscal propia dentro de sus competencias.

Ambos partidos coinciden en condicionar sus rebajas fiscales a la reducción del gasto público, aunque ninguno de los dos documentos detalla con precisión el impacto recaudatorio de las medidas propuestas ni su efecto sobre el déficit público, previsto para analizarse durante la campaña electoral que arrancó formalmente el 13 de noviembre y se extenderá hasta el 27, dos días antes de los comicios.

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