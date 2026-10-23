España

Francesc Augé podrá recibir la eutanasia el próximo 27 de noviembre

El catalán verá cumplido su derecho a la muerte digna tras más de dos años de retraso

Francesc Augé espera su eutanasia un año y medio después. (Captura de Vídeo/YouTube/La Sexta)
Francesc Augé espera su eutanasia un año y medio después. (Captura de Vídeo/YouTube/La Sexta)
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Francesc Augé, el hombre de 56 años que luchó en los tribunales contra su padre por su derecho a la muerte digna, recibirá la eutanasia el 27 de noviembre. El catalán podrá completar el procedimiento que empezó en 2024 tras el archivo definitivo de su causa, según ha adelantado El País y ha confirmado su abogada a Infobae.

La eutanasia de Francesc Augé ha permanecido bloqueada 856 días desde el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, emitido el 24 de julio de 2024. El derecho a recibir ayuda para morir le fue concedido tras sufrir cuatro ictus y dos infartos, que le han dejado graves secuelas de movilidad y una afasia que le impide comunicarse con normalidad.

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Fue el padre de Augé, de 96 años, quien pidió a los tribunales paralizar el procedimiento, alegando que su hijo tenía problemas de salud mental y, por tanto, no estaba en condiciones de tomar esta decisión. Durante el proceso, Augé ha denunciado lo que entendía como una vulneración de sus derechos: “No respetan mi derecho a morir”.

La denuncia de su padre abrió una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo. Los magistrados establecieron el pasado mes de mayo que los familiares tenían derecho a interceder judicialmente si consideraban que había fallos en la concesión de eutanasia de un solicitante. El fallo suponía reabrir de nuevo la pelea en los tribunales, pero el padre, cansado y enfermo, decidió no continuar con sus recursos.

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Tendrá la eutanasia “antes de las elecciones”

Pese al desistimiento del padre, el archivo judicial ha tardado en llegar. Según la abogada de Augé, el problema venía de los letrados del nonagenario, que no habían presentado el escrito ante los juzgados. La espera judicial ha provocado en Augé episodios de hartazgo, rabia y desesperación, y alusiones reiteradas a la posibilidad de quitarse la vida si no podía ejercer el derecho reconocido. El pasado septiembre fue ingresado de urgencias después de un intento de suicidio.

Augé pudo ir ayer a su médico y poner fecha a su eutanasia. El procedimiento se hará en el hospital de Vilafranca del Penedès, a petición propia, y se realizará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales. Según su abogada, querían que se realizara antes de los comicios para evitar que cualquier cambio político volviese a afectar su muerte digna.

Alberto Núñez Feijóo en una imagen de archivo. (Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este mismo viernes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista con Cadena Ser que reformará la ley de eutanasia. El candidato a la presidencia del Gobierno se ha comprometido a elaborar una “nueva redacción” para “perfeccionar” la norma con “garantías” y que los solicitantes tengan “más información médica” y “más libertad” para tomar “una decisión irreversible”.

Feijóo ha recordado que la madre de Noelia le pidió realizar un cambio legislativo. El líder del PP ha asegurado que se puso en contacto con ella para pedirle “disculpas en nombre de los poderes del Estado” porque “no se le atendió correctamente” y fue “fallo multiorgánico de los servicios públicos”.

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