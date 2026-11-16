Frente Amplio anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: recuperar la jubilación a los 65 años, subir las pensiones mínimas hasta el SMI y comedores escolares gratuitos

Pablo Bustinduy, durante la presentación del programa electoral de Frente Amplio para las elecciones generales del 29-N. (Diego Radamés / Europa Press)

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Frente Amplio plantea recuperar la edad ordinaria de jubilación a los 65 años, equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI) y garantizar la gratuidad de los comedores escolares si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La candidatura ha presentado este lunes un programa con más de 1.000 medidas, centrado en vivienda, salarios, servicios públicos y redistribución fiscal.

El actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de la candidatura, Pablo Bustinduy, ha expuesto las principales propuestas económicas y sociales del documento, titulado Un programa como una casa. Durante la comparecencia en Madrid, ha defendido que la campaña debe girar en torno a “el derecho a la vivienda y la desigualdad en España”.

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En materia de pensiones, Frente Amplio propone revertir la reforma que elevó de forma gradual la edad ordinaria de retiro y devolverla a los 65 años. El programa también plantea adelantar la jubilación a los 60 años para trabajadores de profesiones penosas, entre ellas la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio, las camareras de piso y la pesca.

La coalición quiere además “que no haya ninguna pensión por debajo del salario mínimo en España”, ha afirmado Bustinduy, quien ha situado la mejora de las prestaciones y de los servicios públicos entre los ejes de su proyecto.

El programa incluye también la gratuidad de los comedores para todos los alumnos de Infantil y Primaria de la red pública. “Tendría que haber sido una realidad en este país hace muchísimo tiempo”, ha asegurado el ministro, que ha vinculado la medida a las políticas de apoyo a las familias y a la lucha contra la pobreza infantil.

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Una prestación de 200 euros mensuales por cada hijo

Entre las propuestas dirigidas a las familias figura una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por cada menor de 18 años. La candidatura plantea que se reciba con independencia de los ingresos y de la situación laboral de los progenitores.

La medida se aplicaría de forma progresiva durante la legislatura: primero para los menores de hasta seis años, después para los niños de entre siete y 12 años y, en una última fase, para los adolescentes de 13 a 18 años. El programa prevé que la Agencia Tributaria abone la ayuda de forma automática mediante una deducción reembolsable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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El ministro ha asegurado que el Partido Socialista ya ha cambiado de posición sobre esta ayuda, después de rechazarla durante la legislatura. “Nos quedan tres consejos de ministros antes de las elecciones y nos hemos puesto ya a trabajar para que la prestación universal por crianza sea adoptada antes de las elecciones generales”, ha explicado.

Frente Amplio ha propuesto este sábado que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente al "peligro" del sistema que proclaman tanto desde el PP como desde Vox.

Menos IRPF para rentas de hasta 27.000 euros y cambios en el IVA

El bloque fiscal incluye una rebaja progresiva del IRPF para los salarios de hasta 27.000 euros anuales. El programa plantea que la reducción sea mayor en las rentas más bajas y que quienes perciban el SMI queden exentos de pagar este impuesto.

Frente Amplio también propone cambios en el IVA de productos y servicios de consumo habitual. Entre ellos, plantea aplicar el tipo cero a los productos sin gluten y rebajar el gravamen de los pañales, las peluquerías y los servicios veterinarios.

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La candidatura prevé además una ayuda directa de 1.000 euros durante dos años para 1,4 millones de hogares vulnerables. La medida se financiaría con la recaudación del gravamen a las grandes energéticas y se concedería de forma automática, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo.

El programa contempla, por otra parte, que se prohíban los cortes de luz, gas y agua en hogares vulnerables y que el bono social eléctrico y térmico se active de oficio según el nivel de renta.

(Noticia en ampliación)