España

La eutanasia, el derecho a una muerte digna al que se acoge Noelia Castillo: este es el procedimiento en España

La joven de 25 años recibirá hoy la eutanasia tras superar los obstáculos judiciales solicitados por su padre y Abogados Cristianos

Guardar
Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)
Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

Desde antes de su entrada en vigor en junio de 2021, la eutanasia ha ocupado debates públicos (el más reciente, el caso de Noelia Castillo) que nos ponían cara a cara con una realidad incómoda. La aprobación de la Ley ofrecía así una respuesta jurídica a pacientes con enfermedades incurables o “sin posibilidad de alivio” que reclamaban la ayuda del Estado para una muerte digna. Frente a la diversidad de opiniones y lo peliagudo del asunto, la ley se aprobó con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.

España se convertía así en el cuarto país de Europa en aprobar una ley que reconocía “el derecho que corresponde a toda persona” (cumpliendo ciertos requisitos) a “recibir la ayuda necesaria para morir”. Esta prestación corre a cargo del Sistema Nacional de Salud, es de financiación pública y proporciona los medios necesarios para que una persona que ha manifestado su deseo de morir se le conceda de acuerdo al procedimiento.

En el caso de Noelia Castillo, la joven solicitó la aplicación de la ley y esta tendría que haberse llevado a cabo el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, su padre, junto con el asesoramiento de la entidad ultra Abogados Cristianos, paralizó su fallecimiento mediante una orden de un juzgado de Barcelona. Finalmente, Noelia recibirá la eutanasia este mismo jueves 26 de marzo, como ella misma ha contado en una extensa entrevista para el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. La joven recibirá la eutanasia en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde ha solicitado fallecer sola, sin sus familiares: “No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”.

Según recoge la Ley, el paciente que solicite la eutanasia tiene derecho a acogerse a cualquiera de las dos modalidades: la administración directa de una sustancia por parte de profesional sanitario competente o que el propio paciente se autoadministre la sustancia bajo prescripción médica para que sea él mismo quien cause su propia muerte. La persona tiene derecho a arrepentirse en cualquier momento del proceso.

El procedimiento consiste en la administración de un fármaco anestésico (concretamente, el propofol) que induce un coma profundo. Antes de seguir con la administración de medicamentos, el facultativo debe asegurarse que el coma se ha inducido correctamente. Tras comprobar que el paciente está en un coma profundo, se administra el medicamento bloqueante neuromuscular (atracurio, cisatracurio o rocuroni) que acaba causando la muerte.

Los requisitos para pedir la eutanasia

Para acceder a la prestación de ayuda para morir, la persona solicitante debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la Ley. En primer lugar, es imprescindible ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de las facultades mentales en el momento de realizar la solicitud, es decir, actuar de manera “consciente y capaz”. Además, se requiere tener nacionalidad española, residencia legal en España o, en su defecto, acreditar una permanencia continuada en el país durante al menos doce meses. Este criterio garantiza el vínculo del solicitante con el sistema sanitario español.

La jueza mantiene la suspensión cautelar de la eutanasia a una joven de 23 años.

Desde el punto de vista clínico, la persona debe padecer una enfermedad grave e incurable o bien una condición grave, crónica e incapacitante. Esta situación debe ser evaluada y certificada por el médico responsable, quien confirmará que el sufrimiento es significativo y que no existen alternativas razonables de mejoría. En el caso de Noelia, esta joven de 25 años quedó parapléjica tras saltar de un quinto piso, poco después de sufrir una agresión sexual múltiple.

El proceso también exige que el paciente formule dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito o mediante cualquier medio que permita dejar constancia. Estas peticiones deben realizarse sin presiones externas y con una separación mínima de 15 días naturales entre ambas, lo que permite asegurar la firmeza de la decisión. Por último, antes de recibir la prestación, el solicitante debe otorgar su consentimiento informado, tras haber recibido toda la información necesaria sobre su situación médica, las opciones disponibles y las consecuencias del procedimiento.

Temas Relacionados

EutanasiaJusticiaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una comisión de expertos insta a la UE a prohibir el uso de “químicos eternos” en productos de consumo diario: “Un riesgo creciente para las personas y el medioambiente”

La exposición a las PFAS, comúnmente conocidas como ‘químicos eternos’ por permanecer en el medioambiente y el organismo indefinidamente sin apenas degradarse, está asociada a “serios problemas de salud”

Una comisión de expertos insta a la UE a prohibir el uso de “químicos eternos” en productos de consumo diario: “Un riesgo creciente para las personas y el medioambiente”

Las cinco razones por las que los gatos ayudan a combatir la soledad y el estrés

Expertos coinciden en cómo la simple presencia de un felino en el hogar ayuda a sentirse acompañado a muchos niveles

Las cinco razones por las que los gatos ayudan a combatir la soledad y el estrés

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

Se han confeccionado 80 denuncias por infracciones administrativas, la mayoría de ellas relacionadas principalmente con el bienestar animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una venezolana pese a que su tía la obtuvo “con las mismas pruebas”

El tribunal señala que cada expediente debe ser valorado con sus propios documentos, y subraya que demostrar la fe no conlleva acreditar la vinculación con España

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una venezolana pese a que su tía la obtuvo “con las mismas pruebas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una venezolana pese a que su tía la obtuvo “con las mismas pruebas”

Iván Espinosa de los Monteros asegura que Vox ha abierto un expediente para expulsarle del partido

La alianza entre España y Argelia que el Gobierno busca retomar: su principal proveedor de gas y el difícil equilibrio diplomático con Marruecos

La Justicia frena el desahucio de una familia con un menor de 13 años: “Es una situación de vulnerabilidad que exige una actuación de la Administración”

ECONOMÍA

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si has tenido un hijo

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si has tenido un hijo

El PIB español confirma un avance del 2,8% en 2025 tras crecer un 0,8% en el último trimestre

Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Víctor Arpa, abogado: “La artrosis puede dar incapacidad permanente, pero no depende del diagnóstico”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid