España

El PP evita hablar de eutanasia en su programa, pero impulsará los cuidados paliativos para que “nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas”

Los populares prometen una ley de cuidados paliativos en su nuevo programa para las elecciones del 29-N

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral de la formación para las elecciones del 29-N.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral de la formación para las elecciones del 29-N. (Daniel González / EFE)
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro que la Ley de Eutanasia debe reformarse. El pasado 23 de octubre, el candidato a la presidencia del Gobierno aseguró en una entrevista con Cadena Ser que tenía intención de cambiar la legislación de la muerte digna, al considerar que el papel del médico o especialista no tenía el suficiente peso a la hora de decidir.

“Nos parece que en esta ley de eutanasia, el papel del médico, el papel del especialista, es un papel secundario, que creo que se lo tenemos que ofrecer a la persona antes de tomar una decisión. Por tanto, reformaremos esta ley”, aseguró en su conversación con Aimar Bretos.

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El compromiso, por el momento, no se ha materializado en su programa electoral. El PP ha presentado este martes su plan para la “reconstrucción nacional”, en el que evitan hablar de la eutanasia y de su posible reforma. La formación de Feijóo ha apostado, en cambio, por prometer un refuerzo de los cuidados paliativos a través de una ley nacional “con el fin de que nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas ni tenga que afrontarla en soledad”.

Tratamiento del dolor, asistencia a domicilio y apoyo psicológico

Cuidados paliativos
Imagen ilustrativa de un paciente en los cuidados paliativos de un hospital. (SEMERGEN)

Hablar de una muerte digna exige garantizar primero los cuidados y los apoyos necesarios para vivir condignidad hasta el final”, asegura el PP. Esta garantía pasa por una ley nacional de cuidados paliativos, según prometen en el punto 226 de su programa.

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Los populares se comprometen con esta normativa a refrozar los equipos especializados y a garantizar “el tratamiento del dolor, los cuidados paliativos pediátricos, la atención domiciliaria y el apoyo psicológico, respetando siempre la voluntad del paciente”, según exponen en el documento hecho público este martes. La futura ley de paliativos incluiría, a su vez, el acompañamiento a las familias, tanto en la enfermedad como en el duelo cuando llegue el momento de la muerte.

No es la primera vez que Feijóo habla de cuidados paliativos. En medio del debate nacional por la eutanasia de Noelia Castillo, el líder popular propuso en una entrevista con Servimedia el desarrollo de una ley nacional “para garantizar el apoyo físico y psicológico a cualquier residente en España”. “La opción de morirse no puede ser la norma, tiene que ser la excepción de todas las excepciones”, agregó.

Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) contestaron con preocupación a estas declaraciones, insistiendo en que la eutanasia y los paliativos no debían plantearse como alternativas comparables, contrarias o excluyentes.

Sin ley nacional y con un desarrollo desigual

Pese a ello, la sociedad científica reclama todavía una ley nacional que garantice el acceso a los cuidados paliativos en España. Actualmente, su regulación depende de las comunidades autónomas y solo 12 de ellas han desarrollado una legislación propia al respecto.

Secpal denuncia, igualmente, que la cobertura real que se ofrece es limitada: menos de la mitad de los pacientes que necesitan atención paliativa específica la reciben. “La dotación de recursos es insuficiente en la mayoría de los casos y claramente inaceptable en muchos otros, y esta prestación ni siquiera se contempla en muchas enfermedades incurables y progresivas”, afirmaron el pasado mes de abril en un comunicado. La organización considera que una norma estatal ayudaría a homogeneizar la implantación de los paliativos

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