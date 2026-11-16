Elecciones generales España 29-N, en directo: Yolanda Díaz retira su candidatura a la OIT a unas horas de la votación porque la iba a perder

Los candidatos a la presidencia del Gobierno continúan recorriendo el país a falta de solo dos semanas para los comicios. (Europa Press)

La campaña de las elecciones generales 2026 en España sigue su curso este lunes después de un intenso fin de semana. Pedro Sánchez recibirá en Moncloa al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Uruguay, Yamandú Orsí, y por la noche será entrevistado en Telecinco. Alberto Núñez Feijóo visitará una explotación agrícola y ganadera en Lleida a mediodía y por la tarde protagonizará un mitin conjunto del PP y UPN en Pamplona. Santiago Abascal estará este lunes en Tenerife. Por parte del Frente Amplio, Ada Colau intervendrá en un acto en Madrid centrado en vivienda y Pablo Bustinduy presentará al fin el programa electoral de la coalición. Este domingo lo hizo el PSOE.

La cita principal de la semana es el cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo este jueves a las 22:00 horas en RTVE. Una semana después, el jueves 26 de noviembre, apenas a 72 horas de los comicios, tendrá lugar el debate a cuatro (también con Abascal y Colau), este organizado por la Academia de Televisión.