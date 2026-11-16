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Elecciones generales España 29-N, en directo: Yolanda Díaz retira su candidatura a la OIT a unas horas de la votación porque la iba a perder

Pedro Sánchez no tiene programado ningún mitin este lunes. Alberto Núñez Feijóo visita de nuevo Cataluña y Santiago Abascal estará en Canarias

Los candidatos a la presidencia del Gobierno continúan recorriendo el país a falta de solo dos semanas para los comicios. (Europa Press)

La campaña de las elecciones generales 2026 en España sigue su curso este lunes después de un intenso fin de semana. Pedro Sánchez recibirá en Moncloa al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Uruguay, Yamandú Orsí, y por la noche será entrevistado en Telecinco. Alberto Núñez Feijóo visitará una explotación agrícola y ganadera en Lleida a mediodía y por la tarde protagonizará un mitin conjunto del PP y UPN en Pamplona. Santiago Abascal estará este lunes en Tenerife. Por parte del Frente Amplio, Ada Colau intervendrá en un acto en Madrid centrado en vivienda y Pablo Bustinduy presentará al fin el programa electoral de la coalición. Este domingo lo hizo el PSOE.

La cita principal de la semana es el cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo este jueves a las 22:00 horas en RTVE. Una semana después, el jueves 26 de noviembre, apenas a 72 horas de los comicios, tendrá lugar el debate a cuatro (también con Abascal y Colau), este organizado por la Academia de Televisión.

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07:05 hsHoy

Yolanda Díaz retira su candidatura para dirigir la OIT

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, se jugaba este lunes su futuro, midiéndose al togolés Gilbert F. Houngbo para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Era su tabla de salvación, su retiro dorado de la política española una vez decidió no estar en las listas en las elecciones generales ni pretender ser nuevamente ministra. Sin embargo, según informa El País, Díaz ha retirado su candidatura apenas a unas horas de producirse la votación, en vista de que la iba a perder.

07:01 hsHoy

Encuesta de ‘La Razón’

Un sondeo de NC Report para La Razón publicado este lunes depara que PP y Vox mantendrían una abultada mayoría absoluta de en torno a 205 escaños, lejos de lo que apuntaba el último CIS. “La suma de Feijóo y Abascal se sitúa en la horquilla de 201 y 205 diputados, entre 31 y 35 más que en 2023. El PSOE recupera medio punto, pero sigue a seis del PP, mientras Vox duplica su representación de las últimas generales”, cuenta este medio.

06:51 hsHoy

Una grabación de Koldo para “reventar la campaña”

Koldo García en su declaración ante el juez. (Europa Press)
Koldo García en su declaración ante el juez. (Europa Press)

Según informa este lunes el diario ABC, Moncloa guardaría una grabación realizada por Koldo García al abogado del PP “para reventar la campaña electoral”. Informa este medio de que “Koldo y sus abogados grabaron una reunión con Alberto Durán para negociar un pago por la colaboración del exasesor de Ábalos”, algo que el letrado “niega rotundamente”.

06:33 hsHoy

Récord de llegada de migrantes a Canarias

Santiago Abascal visita Canarias este lunes. Lo hace después de un fin de semana en el que han tenido que ser rescatadas más de 2.500 personas llegadas por mar, siendo la inmigración el asunto central de la campaña de Vox.

ARTÍCULO DE INFOBAE

Canarias rescata a 2.500 migrantes en un fin de semana y bate el récord histórico de acogida en 30 años

El auxilio a los migrantes satura las infraestructuras de acogida insulares y deja a cientos de personas hacinadas en el puerto de La Estaca

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

El buque del Servicio Español de Salvamento Marítimo 'Salvamar Navia' traslada a migrantes rescatados de una embarcación de madera por la noche en el puerto de La Restinga en El Pinar en la isla de El Hierro. (EFE)
El buque del Servicio Español de Salvamento Marítimo 'Salvamar Navia' traslada a migrantes rescatados de una embarcación de madera por la noche en el puerto de La Restinga en El Pinar en la isla de El Hierro. (EFE)

Las Islas Canarias han registrado el mayor volumen de rescates en un fin de semana en los 30 años de historia de la Ruta Canaria, al contabilizarse la llegada de más de 2.500 migrantes a bordo de cayucos de las costas africanas. El archipiélago ha pulverizado su récord absoluto en una sola jornada durante el sábado, cuando 1.580 personas desembarcaron tras el auxilio de quince embarcaciones en tres islas distintas.

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06:29 hsHoy

Día clave para Yolanda Díaz

Yolanda Díaz lleva tiempo desaparecida del primer plano, esto pese a ser vicepresidenta segunda del Gobierno. La gallega, que se ha quedado fuera de las listas a las elecciones y abandona la política nacional, se juega su futuro este lunes: aspira a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una votación en la que se enfrentará al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno se enfrentará en la votación al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.
06:28 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El pasado del PP llama a la puerta: la sentencia del ‘caso Kitchen’ podría hacerse pública en la recta final de la campaña electoral y desbaratar la estrategia de Feijóo

El PP de Feijóo intenta desvincularse de la etapa de Rajoy y circunscribir el caso a los antiguos responsables del Gobierno. El PSOE recuerda que varios integrantes de la actual dirección popular ya formaban parte de la estructura del partido cuando se desarrolló la operación

Clara Arias

Por Clara Arias

Un cartel electoral del PP de Feijóo. (Alejandro Martinez Velez/Reuters)
Un cartel electoral del PP de Feijóo. (Alejandro Martinez Velez/Reuters)

Han pasado más de 13 años desde que Luis Bárcenas abandonó la Tesorería del Partido Popular y comenzó a aflorar la documentación sobre la supuesta contabilidad paralela de la formación. En ese tiempo, la investigación sobre la trama Gürtel, los papeles del extesorero y las actuaciones de quienes trataron de controlar la información que conservaba habían abierto distintas vías judiciales. Una de ellas, la conocida como operación Kitchen, ha llevado al banquillo a quienes dirigían el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, acusados de participar en un dispositivo policial para espiar a Bárcenas y hacerse con los documentos que podían comprometer al partido.

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