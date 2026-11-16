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A la venta en Wallapop un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo de Barcelona por 44.700 euros: “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”

Se trata del coche número 4, una de las unidades originales de la histórica línea barcelonesa, fabricada en 1901 y retirada de la circulación hace décadas

Mensaje publicado en Wallapop. (Montaje Infobae)
Mensaje publicado en Wallapop. (Montaje Infobae)
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Un antiguo vagón del Tranvía Azul del Tibidabo ha vuelto a aparecer en Wallapop con un precio de 44.760 euros. Se trata del coche número 4, una de las unidades originales de la histórica línea barcelonesa, fabricada en 1901 y retirada de la circulación hace décadas.

El anuncio define la pieza como una oportunidad para adquirir parte del patrimonio del transporte de Barcelona, aunque también advierte de su estado: el vehículo necesita una restauración. “Una auténtica joya con más de 125 años de historia”, explica. La unidad se encuentra visiblemente deteriorada y su futuro dependerá de que algún comprador asuma la recuperación de su estructura y de sus elementos originales.

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El vendedor presenta el vagón como una pieza con valor histórico y plantea varios posibles usos para quien lo adquiera. Entre ellos, menciona su instalación en un museo, un restaurante, un hotel o un proyecto turístico. El vehículo no está en condiciones de regresar al servicio ferroviario, pero conserva el interés asociado a su vinculación con una de las líneas más reconocibles de la ciudad.

El coche número 4 tuvo una segunda vida como tienda de recuerdos

El vagón salió de fábrica en 1901 y circuló durante décadas por el recorrido que enlazaba la avenida del Tibidabo con la zona alta de la montaña, según un artículo de Rac1. En 1979, dejó de desempeñar funciones de transporte y pasó a utilizarse como tienda de recuerdos dentro del parque de atracciones del Tibidabo.

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Esa reconversión permitió que la unidad permaneciera vinculada al entorno de la montaña, aunque fuera fuera de las vías. Con el paso de los años, el coche cambió de manos y terminó en propiedad privada.

La oferta actual no es la primera que sitúa este vagón en el mercado. En 2018, la misma unidad ya se puso a la venta por 22.000 euros, una cifra que equivale a menos de la mitad del importe solicitado ahora. El nuevo anuncio fija el precio en 44.760 euros, con una diferencia de más de 22.000 euros respecto a aquella operación.

Transportes Metropolitanos de Barcelona conserva uno de los cuatro coches originales

De los cuatro vagones construidos para la línea a comienzos del siglo XX, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) mantiene uno, el número 2, según ha explicado Rac1. Otro fue desguazado hace años y los dos restantes quedaron en manos de particulares.

El coche número 4 que ahora se anuncia forma parte de este último grupo. Su posible venta ha reabierto el debate en redes sociales sobre la conservación del patrimonio histórico de la capital catalana. Algunas personas han cuestionado que una pieza ligada al transporte público barcelonés pueda acabar en manos de un comprador privado.

El interés por el anuncio coincide con la conmemoración de los 125 años del Tranvía Azul, que ha regresado a las vías de manera puntual y simbólica. La línea permanece fuera de servicio regular desde 2018, a la espera de las actuaciones necesarias para adaptar su infraestructura.

El Tranvía Azul fue inaugurado en 1901 y durante más de un siglo constituyó una de las puertas de acceso al Tibidabo. Sus vagones azules, de madera y con plataformas abiertas, se convirtieron en una imagen habitual del paisaje urbano de la avenida del Tibidabo.

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