Frente Amplio presenta sus propuestas para el 29-N con impuestos a superricos, ayudas por menor a cargo y jornada de 32 horas: “Será el programa del PSOE para la siguiente legislatura”

La candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, Ada Colau, en un mitin electoral. (Europa Press)

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El Frente Amplio ha presentado este lunes el programa electoral con el que el partido concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre. El ministro Pablo Bustinduy ha presentado las elecciones como un “referéndum sobre la desigualdad en España” y ha explicado que el texto se centra en medidas para castigar la acumulación de viviendas e impuestos a las grandes fortunas y herencias. El programa también incluye propuestas sobre educación, sanidad e inmigración.

Una de las propuestas más sonadas es la prestación por cuidados a la “familia elegida”. La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, adelantó esta propuesta en un mitin este domingo, donde explicó que los amigos y vecinos cercanos también tienen derecho a un permiso retribuible por cuidados cuando uno necesita tirar de estos cuando está enfermo. Horas más tarde, el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, copiaría esta idea en un mitin simultáneo en Alcorcón. “La izquierda, cuando elabora un programa electoral, tiene una doble responsabilidad en realidad, porque estamos haciendo el programa de la izquierda para esta legislatura y el del Partido Socialista para la siguiente”, ha ironizado Bustinduy.

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Rescata la prestación de 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo

El programa electoral de Frente Amplio se compromete también a aprobar una Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, medida que venía planteando el socio minoritario del Ejecutivo durante la pasada legislatura y que Más Madrid incorporó a su anterior programa a las elecciones a la Asamblea.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha planteado un impuesto a los ultrarricos, centrado a partir de patrimonios de un millón de euros, para recaudar más de 10.000 millones.

Dicha ayuda, según ha explicado el ministro, se configurará como un derecho propio del menor, inembargable y desvinculado de los ingresos o situación laboral de los progenitores. La idea es proceder al abono de esta prestación cada vez y de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento del nacimiento. Además, plantea implementarla en tres fases durante la legislatura, dedicando el primer año del futuro mandato a los menores de 0 a 6 años, el segundo para el tramo de 7 a 12 años y el tercero y final entre los 13 y 18 años.

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La prestación estará financiada con las medidas de la fiscalidad progresiva que plantea la coalición de izquierdas. Aquí entra una de las medidas estrella del programa: limitar las herencias máximas a los “superricos”, de forma que una persona no pueda recibir más de 10 millones de euros. “Nadie podrá heredar lo que no es capaz de gastarse en una vida”, ha explicado el ministro.

Frente Amplio plantea también calcular el Impuesto sobre el Patrimonio como si no existieran las bonificaciones autonómicas. Así, si una comunidad decide rebajarlo o eliminarlo, recibiría menos recursos del sistema por esa decisión. En la misma línea, propone un criterio similar al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con una recaudación teórica común actualizada.

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Comedor escolar gratuito para Infantil y primaria

Una de las medidas sociales del Frente Amplio propone implementar un comedor escolar gratuito y universal para todo el alumnado de Infantil y Primaria. Además, plantea exigir por ley que los menús se elaboren con productos frescos, de proximidad y de temporada, sin ultraprocesados y adaptados a las necesidades nutricionales y alergias de los estudiantes.

En materia de transportes, Frente Amplio apuesta por revertir la liberalización en la alta velocidad española a través de un Pacto de Estado por el Tren y un único organismo ferroviario. Es decir, Renfe y Adif pasarían a ser una única empresa que coordinaría los trenes e infraestructuras, “con más inversión en plantilla y en mantenimiento”.

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