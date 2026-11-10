Jordi Cruz, chef Michelin: “Para que las galletas se mantengan crujientes durante más tiempo, guárdalas en un recipiente hermético y coloca un trozo de pan”

El truco de Jordi Cruz para conservar las galletas crujientes durante más tiempo (Montaje Infobae)

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Las galletas son uno de los dulces más fáciles de preparar en casa, un delicioso bocado dulce que forma parte del recetario habitual de muchos españoles. Desde las clásicas galletas de mantequilla hasta las cookies americanas, pasando por opciones saludables como las de avena y plátano, las opciones para prepararlas en casa son casi infinitas.

Prepararlas es relativamente sencillo, y disfrutarlas lo es aún más. Pero, ¿y si te sobran algunas galletas? ¿Cómo guardarlas correctamente para evitar que se reblandezcan y pierdan ese crujiente tan delicioso que las caracteriza? Sobre ello ha hablado el gran cocinero Jordi Cruz, presentador y jurado de televisión y chef con tres estrellas Michelin en su restaurante ABaC.

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“Qué disgusto cuando te apetece una galletita bien crujiente, abres el bote y está blandurria”, comienza expresando en un vídeo en sus redes sociales, donde comparte consejos tan asequibles y necesarios como este. “El truco más sencillo del mundo para que eso no te vuelva a pasar es un trocito de pan”, resume Cruz, dándonos la respuesta clave.

Cuando tengamos las galletas preparadas y ya estén templadas, las meteremos en un frasco hermético y, acto seguido, meteremos un trozo de pan sobre ellas. “Lo pones encima de las galletitas en el frasco, donde va a entrar el aire y la humedad, y cierras”, señala Cruz.

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El trozo de pan puede ser fresco o seco del día anterior; todo vale para eliminar el exceso de humedad que provoca este cambio en la textura: “El pan absorbe mucho antes la humedad que la galleta y va a ser el receptor de la humedad en el bote. Las galletas te van a durar un montón supercrujientes”, concluye el cocinero.

Cómo hacer galletas de chocolate caseras

Para preparar unas clásicas galletas con pepitas de chocolate en casa, comenzaremos con una mezcla de mantequilla y azúcar, a la que se incorporan huevos y esencia de vainilla. Luego, añadiremos harina con levadura y una buena dosis de pepitas o trozos de chocolate negro o con leche. Hornearemos las galletas hasta que estén doradas por fuera, pero aún blanditas por dentro, el punto perfecto para disfrutar de ellas en el momento o para conservarlas siguiendo los trucos de Jordi Cruz. .

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Ingredientes:

125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

100 gramos de azúcar moreno

50 gramos de azúcar blanco

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)

1/2 cucharadita de sal

150 gramos de chips o trozos de chocolate negro o con leche

50 gramos de nueces picadas

Cómo hacer galletas de chocolate caseras, paso a paso

El primer paso para la elaboración de esta receta es batir en un bol grande la mantequilla con los dos tipos de azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Después, añade el huevo y la vainilla, y mezcla bien. Cuando la masa ya esté integrada, agrega la harina tamizada junto con la levadura y la sal y mezcla todo bien. Agrega las pepitas de chocolate y las nueces y vuelve a batir la masa. Ahora, con todos los ingredientes ya mezclados, cubre la masa con film y deja reposar en la nevera unos 10 minutos. Pasado este tiempo, precalienta el horno a 180 °C y forra una bandeja con papel vegetal. Llegado a este punto, es momento de dar forma a las galletas. Forma bolitas del tamaño de una nuez y colócalas separadas unas de otras. Hornea durante 10-12 minutos hasta que los bordes estén dorados. Por último, deja enfriar sobre una rejilla. Las galletas se endurecen al enfriarse.