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La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

El extenista relaciona el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según plantea, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites

El extenista español Rafa Nadal (Europa Press)
El extenista español Rafa Nadal (Europa Press)
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Las brechas generacionales y las comparaciones de épocas están a la orden del día. Algunos creen que cualquier tiempo pasado fue mejor y otros que los jóvenes de hoy en día lo tienen todo muy fácil. En este sentido, Rafa Nadal tiene claro que ahora mismo lo que hay que hacer es “volver a enseñar a los jóvenes a trabajar duro”, tal y como aseguró en una entrevista concedida al diario francés Le Figaro. El extenista, ganador de 14 ediciones de Roland Garros, sostuvo que las nuevas generaciones cuentan hoy con más oportunidades que las que tuvieron quienes lo precedieron, pese a la percepción extendida de que el presente resulta más adverso.

“La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer. Creo más bien que es al revés: los jóvenes tienen, en general, más posibilidades que antes”, declaró el tenista mallorquín, que se retiró de la competición profesional tras una carrera marcada por 22 títulos de Grand Slam.

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Nadal relacionó el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según planteó, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites. Si no trabajas lo suficientemente duro, si no sufres, mental y físicamente”, explicó. Para el exnúmero uno del ranking de la ATP, tanto las derrotas como las victorias cumplen una función formativa: “En las derrotas y en las victorias te haces más fuerte, descubres la persona que eres”.

Rada Nadal. (Europa Press)
Rada Nadal. (Europa Press)

El exjugador advirtió sobre un fenómeno que, a su juicio, afecta a la generación más joven: la creencia de que los logros pueden alcanzarse de forma inmediata. “Eso puede crear confusión en la mente de la generación más joven, que cree que puede tenerlo todo enseguida”, señaló. En contraposición, defendió que los resultados verdaderamente valiosos requieren tiempo y constancia: “Las cosas que son verdaderamente importantes llevan su tiempo, no llegan así como así”.

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La fórmula que propone, entre horas de trabajo y valores

Según Nadal, alcanzar metas significativas exige una inversión sostenida de esfuerzo. “Hay que invertir horas y horas, días de trabajo”, apuntó, al tiempo que subrayó el papel de “una buena educación y buenos valores” en ese proceso. El exdeportista resumió su planteamiento con una frase directa: “Quizá hay que volver a enseñar a la joven generación que, para hacer bien las cosas, hay que trabajar duro”.

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Estas declaraciones se producen en el contexto de la vida que Nadal lleva en Manacor, su ciudad natal en España, donde dirige una academia deportiva que concibe como legado personal. “La creé como una herencia que alía deporte y educación”, indicó. El extenista detalló el fundamento del proyecto: “En un mundo que cambia muy rápido, el bienestar, el hecho de cuidar el cuerpo es algo que contará cada vez más. Cada día más gente va a practicar deporte, porque está demostrado que es bueno para la salud. En cuanto a la educación, es la base del futuro. Tenemos un método que puede ser copiado en todo el mundo”.

Nadal también se refirió a su vida tras el retiro del tenis profesional. Aseguró que no extraña la competición y que, en la actualidad, dedica el 99% de su tiempo al cuidado de sus hijos.

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