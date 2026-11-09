Madrid desbanca a Milán y se convierte en la ciudad más cara de España e Italia para comprar vivienda

Vista de Madrid (Adobe Stock).

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Comprar una vivienda en Madrid es hoy más caro que hacerlo en Milán. La capital española se ha situado a la cabeza de las veinte ciudades de España e Italia analizadas, con un precio medio de 6.395 euros por metro cuadrado, un 12,9% por encima de los 5.666 euros que alcanza la ciudad italiana. El dato confirma la escalada del mercado residencial madrileño y coloca a España en una posición destacada en la comparativa internacional de precios inmobiliarios.

El encarecimiento no se limita a la capital. Palma y Barcelona ocupan también los primeros puestos del ranking, con 5.345 y 5.208 euros por metro cuadrado, respectivamente. Ambas ciudades solo quedan por detrás de Milán entre las localidades italianas incluidas en un estudio elaborado por Pisos.com e Immobiliare.it.

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Las diferencias se aprecian mejor al trasladar los datos al precio de una vivienda de 100 metros cuadrados. Comprar un inmueble de esas dimensiones supondría desembolsar unos 639.500 euros en Madrid, 534.500 en Palma y 520.800 en Barcelona. En Milán, la misma superficie tendría un coste aproximado de 566.600 euros.

Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

Los precios también se disparan en otras capitales

Más allá de las tres ciudades que encabezan la clasificación, Valencia presenta un precio de 3.213 euros por metro cuadrado, por encima de Nápoles, Turín, Génova y Palermo. También Vitoria, con 2.959 euros, Sevilla, con 2.656, y Santa Cruz de Tenerife, con 2.369 euros, superan los registros de Turín, Génova y Palermo.

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En el extremo más económico del mercado español aparecen Murcia y Valladolid, con 1.720 y 1.914 euros por metro cuadrado, respectivamente. Pese a ocupar las últimas posiciones nacionales, ambas ciudades siguen siendo más caras que Palermo, donde el metro cuadrado cuesta 1.598 euros. La comparación evidencia que incluso algunos de los mercados españoles más asequibles mantienen precios superiores a los de determinadas capitales regionales italianas.

La evolución anual confirma, además, que el encarecimiento interanual se extiende por todo el territorio analizado. Santa Cruz de Tenerife lidera los incrementos en España, con un avance del 11,4%, seguida de Valladolid (+10,9%), Sevilla (+10,3%) y Murcia (+10,2%). En Italia, las mayores subidas corresponden a Turín (+8,9%), Génova (+8,2%) y Roma (+6,5%).

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Barcelona lidera el coste del alquiler en España y se acerca a las ciudades más caras de Italia

La clasificación cambia de protagonistas cuando se pone el foco en los alquileres. Milán conserva el primer puesto entre las veinte ciudades, con 22,51 euros por metro cuadrado, seguida muy de cerca por Florencia, con 21,64 euros. Barcelona ocupa la tercera posición del ranking conjunto y se convierte en la ciudad española más cara para alquilar, con 20,30 euros por metro cuadrado.

La factura mensual de una vivienda de 100 metros cuadrados permite dimensionar el esfuerzo económico que supone acceder a estos mercados. En Milán alcanzaría los 2.251 euros, mientras que en Florencia ascendería a 2.164 euros. En Barcelona, el desembolso rondaría los 2.030 euros mensuales, una cifra que sitúa a la capital catalana entre los mercados del alquiler más costosos de las dos geografías.

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Madrid y Palma tampoco se quedan atrás. Sus precios se sitúan en 19,89 y 19,88 euros por metro cuadrado, respectivamente, ligeramente por encima de los 19,75 euros de Roma. Valencia, con 16,62 euros, presenta un nivel prácticamente idéntico al de Bolonia (16,50 euros), mientras que Sevilla, con 15,65 euros, se aproxima a Nápoles (15,77 euros).

Las rentas se disparan en Zaragoza cerca del 10% en un año

En el otro extremo de la clasificación se encuentra Valladolid, que registra el alquiler más económico entre las diez ciudades españolas estudiadas: 8,69 euros por metro cuadrado. En Italia, Palermo ocupa esa posición, con 9,66 euros. Así, arrendar una vivienda de 100 metros cuadrados costaría unos 869 euros al mes en la ciudad castellana, frente a los 966 euros de la localidad siciliana.

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Sin embargo, los mercados con precios más contenidos tampoco escapan a la presión alcista. Zaragoza registra el mayor incremento interanual de los alquileres entre las ciudades españolas, con un 9,8%, seguida de Palma (+7,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+5,5%). En el caso italiano, Génova encabeza los aumentos, con un 9,7%, por delante de Roma (+8,8%) y Nápoles (+8,2%).

La evolución italiana presenta una excepción: Bolonia es la única ciudad de la muestra donde los alquileres retroceden, con una caída interanual del 2,5%. En el resto de localidades, la tendencia sigue siendo ascendente, aunque con diferencias importantes entre mercados y niveles de precios.

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La falta de oferta, el gran desafío del mercado residencial

Ante este escenario, Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, apunta a la elevada demanda como uno de los factores que explican la evolución de los precios en los principales mercados españoles.

“Los precios de la vivienda en Madrid, Palma y Barcelona reflejan la fortaleza de la demanda en algunos de los principales mercados residenciales de España. Esta presión no se limita a las grandes ciudades, sino que también se extiende a otros núcleos urbanos, aunque con ritmos y niveles de precios distintos”.

A juicio de Font, esta situación pone de manifiesto “el reto de incrementar la oferta de vivienda para atender la demanda, ya que el acceso al mercado sigue siendo difícil para muchas personas, tanto en la compra como en el alquiler”.

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