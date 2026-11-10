España crece con fuerza, pero se empiezan a encender las alarmas: la inflación aprieta, el empleo pierde impulso y la vivienda no da tregua

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este lunes en Bruselas. (REUTERS/Omar Havana)

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La economía española continúa creciendo por encima de sus principales socios europeos, pero las señales de desgaste empiezan a hacerse visibles. El consumo y la inversión sostienen la actividad, mientras el encarecimiento de la energía, la moderación del empleo y las dificultades para acceder a una vivienda dibujan un escenario con importantes desafíos para los próximos meses.

Durante el tercer trimestre de 2026, el producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,6% respecto al trimestre anterior, apenas una décima menos que en el periodo precedente. En términos interanuales, el crecimiento alcanzó el 2,7%, una evolución que vuelve a situar a España por delante de la eurozona, cuyo avance fue del 0,2%, sin Irlanda.

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Detrás de estos resultados se encuentra, principalmente, la fortaleza de la demanda interna. El consumo de los hogares aumentó un 0,6% en el tercer trimestre, mientras que el gasto público lo hizo un 0,9%. También destacó la inversión empresarial, que registró un crecimiento del 0,7%. A ello se sumó la contribución positiva del sector exterior, impulsado por unas exportaciones que crecieron un 1,3%.

La inflación amenaza con enfriar el consumo

Pese al buen comportamiento de la actividad, los primeros indicadores del cuarto trimestre apuntan a una posible pérdida de impulso, advierten los analistas de CaixaBank Research. Aunque la industria ofrece señales favorables, con el PMI manufacturero en 52,2 puntos en octubre, su mejor registro desde agosto del año pasado, el consumo empieza a mostrar “síntomas de agotamiento”.

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Una de las señales más preocupantes procede del comercio minorista. Las ventas al por menor, descontado el efecto de los precios, cayeron un 1,4% interanual en septiembre, “lo que aumenta la evidencia de que las tensiones inflacionistas comienzan a pasar factura sobre las decisiones de gasto de los hogares”, reconocen los expertos de CaixaBank Research.

Al mismo tiempo, la inflación continúa siendo uno de los principales focos de incertidumbre. El indicador adelantado del IPC situó la tasa general en el 4,9% en octubre, mientras que la subyacente permaneció en el 3,1%. La presión de los precios energéticos y el encarecimiento de los servicios turísticos mantienen las tensiones, pese al efecto moderador de las bonificaciones sobre los carburantes.

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El empleo crece, pero las cifras esconden una realidad más compleja

En el mercado laboral también aparecen algunos signos de moderación. La Encuesta de Población Activa (EPA) contabilizó 73.600 nuevos ocupados durante el tercer trimestre, una cifra considerablemente inferior a las aproximadamente 150.000 personas que se incorporaron al empleo en el mismo periodo entre 2023 y 2025.

Sin embargo, “el avance de la afiliación se mantiene muy elevado, impulsado por la regularización extraordinaria de inmigrantes”, reconocen los analistas. Así, a mediados de octubre se contabilizaron 129.481 afiliados más en las dos últimas quincenas, en términos desestacionalizados. Se trata del mayor incremento desde junio de 2021 y supera ampliamente la media mensual registrada durante el tercer trimestre.

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La explicación de parte de esta diferencia está en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Hasta el 30 de septiembre, los afiliados extranjeros habían aumentado en 576.188 personas, frente a las 211.457 del mismo periodo de 2025. De ese incremento, 421.306 altas, el 73,1%, estarían vinculadas al proceso de regularización.

Por el contrario, el crecimiento de la afiliación entre los trabajadores españoles se ha moderado notablemente. Apenas se registraron 108.103 nuevos afiliados en lo que va de año, frente a los cerca de 210.000 del ejercicio anterior. En este escenario, “está por determinar qué parte del incremento de la afiliación extranjera responde a la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo y qué parte al afloramiento de relaciones laborales preexistentes que permanecían en la economía informal”, apuntan los expertos.

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Los servicios sostienen las cuentas exteriores frente al déficit comercial

Más allá del mercado laboral, la balanza exterior muestra dos realidades contrapuestas. España conserva una posición favorable gracias a la actividad turística y al creciente peso de los servicios no turísticos, aunque el comercio de bienes continúa deteriorándose.

Los datos acumulados hasta agosto reflejan un superávit por cuenta corriente equivalente al 2,6% del PIB, seis décimas menos que en el conjunto de 2025. A pesar de este retroceso, el resultado sigue por encima del registrado antes de la pandemia, cuando alcanzó el 2,1% en 2019.

El principal desequilibrio se encuentra en el comercio de mercancías. El déficit comercial se amplió hasta el 3,4% del PIB, frente al 3% del año anterior. La contención del déficit energético no ha sido suficiente para compensar el deterioro del comercio de bienes no energéticos, especialmente en los sectores del automóvil y los bienes de equipo.

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En el lado positivo, los servicios continúan actuando como un importante colchón para la economía española. Los servicios no turísticos mantienen un superávit del 2,6% del PIB, mientras que el turismo conserva un histórico 4,3% por tercer año consecutivo. Esta fortaleza permite compensar, al menos parcialmente, las dificultades del comercio exterior.

El problema crónico de la vivienda

Si hay un ámbito donde las tensiones económicas siguen siendo especialmente visibles, ese es el mercado inmobiliario. Las compraventas de viviendas acumulan una caída interanual del 2,3% entre enero y agosto, en un contexto marcado por el deterioro de la accesibilidad, el efecto comparativo de un excepcional 2025 y las perspectivas de unas condiciones financieras más exigentes.

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Pese a este descenso, la actividad continúa en niveles históricamente elevados. En los últimos 12 meses se han registrado alrededor de 700.000 operaciones de compraventas, una cifra que evidencia que la demanda sigue siendo muy intensa pese a las dificultades para encontrar vivienda a precios asequibles.

El verdadero problema continúa estando en la falta de oferta. Aunque los visados de obra nueva han aumentado un 11% en los últimos 12 meses, el ritmo de construcción sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del mercado. El desequilibrio entre el número de viviendas disponibles y la demanda mantiene la presión sobre los precios.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Así, el mercado inmobiliario se enfrenta a una paradoja: las operaciones empiezan a perder fuerza, pero el acceso a una vivienda continúa siendo cada vez más complicado. Aunque el ritmo de subida de los precios se ha moderado durante los últimos trimestres, la escasez de oferta amenaza con prolongar las tensiones.

En la renta final del año, España mantiene una economía más resistente que la de buena parte de Europa, con el consumo, la inversión y los servicios como principales motores. Sin embargo, la persistencia de la inflación, las dudas sobre la evolución real del empleo y, especialmente, el desequilibrio inmobiliario plantean importantes interrogantes sobre la capacidad de mantener este ritmo de crecimiento en los próximos meses.