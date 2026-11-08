España

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá

El Consistorio invertirá los recursos en una estructura que gestionará la asociación Lagunak, dedicada al cuidado animal

Uno de los gatos rescatados en el refugio Syros Cats. (Syros Cats)
Un gato rescatado. (Syros Cats)
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Yolanda Roji González, conocida en su barrio de Barakaldo como Yoli, dedicó buena parte de su vida a cuidar de una colonia felina cerca de su casa. Cuando falleció, en 2019, nombró en su testamento como herederos al Ayuntamiento de Barakaldo y a la Diputación Foral de Bizkaia, pero con una condición explícita: que parte de su patrimonio se destinara a crear un espacio público para proteger a perros y gatos. Ahora su deseo se hará realidad: el Ayuntamiento ya contrató las obras con el dinero de su herencia. Costarán 47.735 euros y se ejecutarán en un plazo de dos meses.

Entre los bienes que Roji dejó a las instituciones figuraban un piso en el barrio de San Vicente, los ahorros de un plan de pensiones y el saldo de una cuenta bancaria. En el testamento especificó también para qué debía utilizarse ese patrimonio: además de cubrir los gastos de su funeral, el dinero tenía que servir para impulsar un espacio donde se pudiera acoger y cuidar a animales callejeros. El concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), confirmó que el Consistorio dará prioridad a los felinos antes de abordar el proyecto para perros, tal como lo había solicitado la vecina en su testamento.

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El refugio se levantará en una parcela municipal de aproximadamente 100 metros cuadrados, cuya ubicación exacta no se ha revelado por motivos de seguridad, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales. Las obras comenzarán con la limpieza y el desbroce del terreno.

Posteriormente, se instalará una estructura de madera compuesta por pilares y vigas, que dará forma a un recinto cerrado y protegido mediante un vallado de malla metálica tanto en los laterales como en la cubierta. También se colocarán puertas y paneles para acondicionar la zona, además de las canalizaciones necesarias para dotar al espacio de alumbrado.

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Un centenar de colonias felinas reparte a unos 800 gatos por el municipio

En Barakaldo viven alrededor de 800 gatos callejeros, distribuidos en un centenar de colonias repartidas por distintos puntos de la ciudad, según datos recogidos por El Correo. El nuevo refugio permitirá alojar de forma temporal a los ejemplares de colonias que deban trasladarse por diferentes circunstancias y también acoger a los que requieran atención individual.

La Asociación Animalista Lagunak, de la que formaba parte Roji y que ya colabora en el cuidado de las colonias del municipio, participó en el diseño del espacio. Una vez finalizadas las obras, esta entidad se encargará de la gestión diaria del refugio, mientras que el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de las instalaciones. El cuidado de los gatos callejeros en muchas zonas de España depende a menudo de personas particulares que cargan garrafas de agua, sacos de pienso y latitas húmedas para rellenar los comederos. Para mucha gente, es un trabajo silencioso, autofinanciado y no remunerado que sostiene la salud de las colonias felinas frente a la inacción de los ayuntamientos.

El refugio felino representa la primera actuación dentro de un plan más amplio vinculado al legado de la vecina. El Ayuntamiento tiene previsto habilitar más adelante un espacio adicional destinado a perros, en cumplimiento de la segunda parte de la voluntad expresada en el testamento de Roji.

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