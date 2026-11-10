Los sindicatos prevén una respuesta masiva a la huelga general por la vivienda y los salarios, 14 años después de la última: “Va a haber una gran movilización”

Miles de personas durante la manifestación por una vivienda digna vivienda el sábado 3 de octubre en Madrid. (Matias Chiofalo / Europa Press)

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Los sindicatos han convocado la huelga general del 11 de noviembre para reclamar a los poderes públicos medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada, aumentos salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo y que la patronal negocie un nuevo marco salarial que permita hacer frente al aumento del coste de vida, además de pedir un refuerzo de los servicios públicos con inversiones y recursos. Se trata de una protesta respaldada por CCOO, UGT, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que prevén un seguimiento amplio y grandes manifestaciones en toda España. La última huelga general se produjo hace 14 años, en 2012.

“Estamos convencidos de que va a haber una gran movilización. Esta, además, no es una huelga habitual como la de los años 90 o principios de los 2000, sino que será más heterogénea”, comenta a Infobae el vicesecretario de UGT, Fernando Luján, que asegura que el sindicato ya ha recibido más de 4.000 adhesiones de comités de empresa. “Las sensaciones que nos llegan son que la gente está muy sensibilizada y que, por lo tanto, se va a movilizar de manera masiva”, añade.

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La huelga de este miércoles fue impulsada en primer lugar por el Sindicato de Inquilinas tras las multitudinarias manifestaciones por el caso de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa en Madrid y que fue desahuciada el 23 de septiembre por Urbagestión Desarrollo e Inversiones, inmobiliaria que compró seis años antes el piso a un precio irrisorio para la zona en la que se ubica, el céntrico barrio de Retiro. Apenas una semana después, el 7 de octubre, Maricarmen falleció en el hospital. Tras su desalojo, no solo se produjeron manifestaciones masivas, sino acampadas en las plazas, el rechazo en el Congreso a dos decretos de vivienda que pretendían aliviar la situación de miles de inquilinos y un adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Una manifestante sostiene una pancarta para exigir una reducción del precio de los alquileres. (Matias Chiofalo / Europa Press)

Desde el sindicato CGT las expectativas también son “muy positivas” de cara a la huelga, “mucho mejores que desde el día que se convocó”, aseguran, por lo que no dudan en que el seguimiento será masivo. El sindicato defiende que la huelga sigue siendo una herramienta necesaria para reivindicar derechos. “Las reivindicaciones son justas y reales. Al final estamos hablando de solucionar el problema de la vivienda y de los salarios que existen en este país, algo que afecta prácticamente a toda la clase trabajadora”, indica Miguel Fadrique, secretario general de CGT.

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El representante sindical define la vivienda como el principal gasto que afronta una persona a lo largo de su vida y, cuando ese desembolso no puede asumirse, “se limita la posibilidad de construir un futuro con normalidad”.

Por su parte, CNT sostiene que, tras un largo período sin huelgas generales, es momento de “poner en marcha la maquinaria” de la movilización. Aunque recuerdan que la convocatoria surgió del Sindicato de Inquilinas, aseguran que comparten sus principales reivindicaciones: garantizar el acceso a una vivienda digna, reducir los alquileres y que los salarios aumenten “de forma efectiva”. “Pese a las subidas registradas en los últimos años, los salarios continúan por debajo de la inflación”, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, advierte Miguel Ángel Fernández, portavoz de CNT, que no duda en que el seguimiento de la huelga “será mayoritario”.

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CNT también destaca la importancia de reivindicar “empleos dignos, acabar con la precariedad y el reconocimiento del trabajo de cuidados y de las tareas en el hogar”, un ámbito desempeñado mayoritariamente por mujeres.

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Interpela “a todos los poderes públicos”

Desde CCOO prevén un seguimiento “importante” de la huelga general, aunque creen que será dispar y “asimétrico” según los territorios y los sectores productivos. Por ello, su secretario general, Unai Sordo, ha hecho un llamamiento explícito a los indecisos para que secunden el paro laboral en sus empresas y, si no pueden, que acudan a las movilizaciones y manifestaciones previstas durante la tarde para este miércoles.

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“A los indecisos les diría que, si pueden y están en disposición, paren en sus centros de trabajo y que, en todo caso, acudan a las movilizaciones”, ha señalado Sordo en entrevista con Europa Press, al tiempo que ha asegurado que la convocatoria interpela a todos los poderes públicos. El objetivo, ha añadido, es “generar una oleada de movilización social a favor de que la vivienda pase a formar parte de los pilares del Estado de Bienestar en los próximos años” y modificar el rumbo de las medidas adoptadas durante las últimas décadas.

A la huelga están llamados a participar los trabajadores de todos los sectores y ámbitos laborales del país. La única excepción es Ceuta, que ha quedado fuera de la convocatoria debido a la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio.

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La huelga abarcará toda la jornada del 11 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. En las empresas con trabajo por turnos, el paro se adaptará al horario de cada plantilla: comenzará cuando se incorpore el primer turno, incluso si empieza antes de la medianoche del miércoles, y terminará al finalizar el último, aunque su salida se produzca después de las 24:00. Además, durante este martes 10 cesarán en su actividad las personas cuya prestación esté relacionada con la elaboración de productos, servicios o aprovisionamientos que deban producir efectos inmediatos el 11.