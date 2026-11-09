Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

La precampaña electoral continúa este lunes con la participación de los principales candidatos en mítines y programas de televisión. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que encabeza las encuestas para las elecciones del 29 de noviembre, participará esta tarde en un acto en Palma, después de asegurar este domingo que derogará los decretos de vivienda si llega al Gobierno y que “una coalición con Vox no depende” de él. Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, será entrevistado por la noche en La Séptima, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, participará a la misma hora en La Revuelta, en medio de la polémica por la cancelación del público previsto para esa entrevista.
La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reprochado al Frente Amplio que se haya “dejado comer” por el PSOE al pactar con ese partido las listas para el Senado. “Una cosa es que el Partido Socialista sí puede, te coma con toda su legitimidad. Otra es que tú te dejes”, ha criticado en una entrevista en RNE, en la que ha asegurado que “la izquierda pierde su capacidad de transformación cuando se somete al Partido Socialista”.
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https://www.infobae.com/espana/2026/11/09/el-psoe-se-quedaria-cerca-de-ganar-las-elecciones-al-recortarle-2-puntos-la-ventaja-al-pp-segun-las-encuestas-posteriores-al-accidente-ferroviario-de-urda/
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La ruta canaria registra una semana trágica durante el repunte de llegadas de cayucos a El Hierro: el Gobierno aborda la emergencia el martes mientras Vox pide un bloqueo
El Ejecutivo Central ha convocado la reunión interministerial para abordar la saturación de los servicios sanitarios en la isla
La ruta migratoria canaria ha vuelto a registrar un fin de semana trágico en medio del repunte de llegadas de cayucos a El Hierro. La situación en esta pequeña isla se ha agravado en las últimas cinco semanas, período en el que ha recibido a unas 8.000 personas, según cifras de Salvamento Marítimo. Solo este domingo han llegado cerca de 400 migrantes en varias embarcaciones precarias, entre ellas una neumática que naufragó y dejó un balance provisional de 21 muertos y un solo superviviente.
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La crisis de vivienda mueve el voto para el 29-N, pero el problema afecta sobre todo a los jóvenes: “No puedo ahorrar y tengo que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler”
El acceso a la compra o la renta de un hogar es el principal problema que ven los españoles, según el CIS
Después de tres años de pactos polémicos, escándalos judiciales y presupuestos sin presentar, ha sido la crisis de vivienda lo que ha terminado por hacer que el Gobierno adelante elecciones. Presionado por las movilizaciones ciudadanas tras el desahucio de Maricarmen, PSOE y Sumar llevaron al Congreso de los Diputados dos decretos con medidas para regular el mercado del alquiler. El ‘no’ inicial de los grupos parlamentarios precipitó el fin de la segunda legislatura de Pedro Sánchez.
Feijóo confía que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su deseo de que, si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, haya “un cambio de actitud” de los sindicatos y acepten el resultado democrático de las urnas, aunque, a su juicio, “hayan intentado interferir en él”.
En una entrevista con The Objective, cuya primera parte publica este lunes el digital, Feijóo asegura que no le preocupa la huelga general convocada antes de las elecciones contra el PP y otros partidos de la oposición y que, si llega a la Moncloa, hablará con las organizaciones sindicales y los agentes sociales.
El presidente del PP considera un “gravísimo error” mantener la huelga en plena precampaña electoral y acusa a los actuales dirigentes sindicales de confundir los sindicatos con organizaciones de apoyo al Gobierno. “O todos los sindicalistas de los últimos 50 años en España están equivocados o probablemente los actuales líderes sindicales están confundiendo el sindicato con una organización de apoyo al Gobierno”, sostiene.
Irene Montero reprocha al Frente Amplio que se haya “dejado comer” por el PSOE
La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reprochado al Frente Amplio que se haya “dejado comer” por el PSOE al pactar con ese partido las listas para el Senado. “Una cosa es que el Partido Socialista sí puede, te coma con toda su legitimidad. Otra es que tú te dejes”, ha criticado en una entrevista en RNE, en la que ha asegurado que “la izquierda pierde su capacidad de transformación cuando se somete al Partido Socialista”.
La candidata considera además que las encuestas que sitúan a su formación al filo de obtener representación en el Congreso “están sirviendo más para decirle a la gente lo que tiene que votar que para reflejar lo que está pasando”. Montero recordó que de Podemos se dijo “que estaba muerto” en momentos previos todavía más complicados para el partido.
PNV y EH Bildu se disputan la hegemonía del nacionalismo y su influencia en Madrid
Las elecciones generales del 29N se presentan en Euskadi como una pugna entre las dos grandes fuerzas nacionalistas, el PNV y EH Bildu, que se disputan la hegemonía en el País Vasco -con el permiso del PSE- y se juegan, al mismo tiempo, mantener su posible influencia en la política nacional.
Son los dos contendientes que protagonizarán los polos opuestos en Euskadi, aunque los comicios generales históricamente son más propicios para el PSE-EE, que ganó en 2023 y que aspira a conservar su representación en Euskadi pese al contexto general adverso.
Desde la perspectiva de los dos grandes bloques nacionales que se disputarán La Moncloa, Euskadi se presenta como un territorio propicio para Pedro Sánchez y hostil para una eventual mayoría PP-Vox. No en vano, 16 de sus 18 diputados actuales han sostenido esta legislatura el Gobierno socialista. Una mayoría clara que no tiene visos de cambiar demasiado el 29N.
PNV y EH Bildu se disputarán el cara a cara en dinámicas inversas, ya que los jeltzales, más desgastados e inmersos en disensiones internas, cotizan a la baja, mientras que la pujanza de la formación independentista no parece haber tocado techo.
Los socialistas vascos, por su parte, aspiran a concentrar el voto útil contra la alianza PP-Vox y mantener su representación, aunque puedan verse superados por EH Bildu, mientras que el PP tiene esperanzas de aprovechar la ola positiva para incrementar sus escaños, lo que se antoja como un reto muy complicado.
(Rafael Herrero./ Efe)
Feijóo promete garantizar las pensiones y construir un millón de viviendas
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a garantizar las pensiones, construir un millón de viviendas nuevas, auditar las cuentas del Estado y recortar el gasto superfluo, según ha anunciado en un vídeo publicado en X. El líder del PP también ha prometido defender la soberanía nacional y la integridad territorial en Ceuta, Melilla “y donde fuese necesario”.
“Me comprometo a regenerar la democracia para que las reglas se apliquen a todos, también a mí”, afirma Feijóo, y añade: “Quien tolere la corrupción tendrá que responder por ello”. Tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, el candidato popular se comprometió además a revisar todas las infraestructuras, en especial las ferroviarias, “para que sean seguras”.