Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

La precampaña electoral continúa este lunes con la participación de los principales candidatos en mítines y programas de televisión. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que encabeza las encuestas para las elecciones del 29 de noviembre, participará esta tarde en un acto en Palma, después de asegurar este domingo que derogará los decretos de vivienda si llega al Gobierno y que “una coalición con Vox no depende” de él. Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, será entrevistado por la noche en La Séptima, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, participará a la misma hora en La Revuelta, en medio de la polémica por la cancelación del público previsto para esa entrevista.

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reprochado al Frente Amplio que se haya “dejado comer” por el PSOE al pactar con ese partido las listas para el Senado. “Una cosa es que el Partido Socialista sí puede, te coma con toda su legitimidad. Otra es que tú te dejes”, ha criticado en una entrevista en RNE, en la que ha asegurado que “la izquierda pierde su capacidad de transformación cuando se somete al Partido Socialista”.