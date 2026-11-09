Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

Estantes refrigerados vacíos se ven en el interior de una tienda Delhaize Shop & Go después de que un incidente informático ocurrido durante la noche afectó a los sistemas de refrigeración. (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

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La Fiscalía de París ha abierto una investigación contra la Guardia Revolucionaria de Irán por sospechas de que un grupo tecnológico vinculado a esa fuerza paramilitar provocó los ciberataques que generaron caos en supermercados de varios países europeos en las últimas semanas. Según asegura Efe, se han emitido varias órdenes de arresto internacionales.

El organismo judicial francés indaga si los hackeos contra las cámaras frigoríficas de mitad de octubre fueron obra de Shahid Kaveh, la unidad digital de las fuerzas revolucionarias de Teherán. La investigación apunta a los dirigentes de ese grupo y también a “cualquier otra persona que pueda ser identificada”, según un comunicado de la Fiscalía.

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De acuerdo con la prensa francesa, la investigación se abre por los “ataques fraudulentos a un sistema de tratamiento automatizado de datos, cometidos por una banda organizada”, y por “los daños causados mediante un medio peligroso para las personas, también por una banda organizada”. En ambos casos, los hechos se ven agravados por haberse cometido para servir a los intereses de una potencia extranjera, según ha publicado el diario francés Libération.

Empleados de un supermercado de Sjöbo (Suecia) vacían el 2 de noviembre los congeladores de productos desechados, después de que la temperatura de los congeladores aumentara drásticamente durante la noche por un incidente atribuido a un ciberataque. (Suecia) EFE/EPA/Johan Nilsson

La investigación se centra en los hechos ocurridos en la noche del 12 al 13 de octubre, cuando atacantes tomaron el control remoto de instalaciones frigoríficas en alrededor de 700 locales de la gran distribución francesa. Los responsables del ataque explotaron sistemas de regulación de las marcas Danfoss, de origen danés, y Copeland, de Estados Unidos, equipos utilizados en numerosos comercios y conectados a internet para permitir su supervisión remota.

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Los atacantes activaron ciclos de descongelamiento anormales y de duración ilimitada, al tiempo que desactivaron las alertas de seguridad de las sondas que debían activarse al superar determinada temperatura. Según precisó la Fiscalía, las temperaturas llegaron a subir hasta 50℃ (122℉), lo que obligó a las cadenas afectadas a descartar grandes volúmenes de alimentos. El episodio también provocó una veintena de incendios en los locales afectados.

A comienzos de noviembre, supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia registraron incidentes similares, con subas abruptas de temperatura en refrigeradores y congeladores que forzaron el descarte de productos en mal estado.

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La fiscal de París apunta contra Shahid Kaveh

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha precisado que las pesquisas apuntan contra el jefe del grupo iraní Shahid Kaveh, “unidad cibernética ofensiva afiliada al centro electrónico y cibernético del Cuerpo de Guardianes de la Revolución”, contra sus dos adjuntos y contra cualquier otra persona que sea identificada. Las investigaciones, llevadas adelante por la Oficina Antidelincuencia Cibernética (OFAC) y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), revelaron “un modus operandi característico de esta unidad”, como el uso del idioma farsi y de direcciones IP que remiten a terminales localizadas en Irán.

Beccuau ha informado que la apertura de la causa judicial se debe a “atentados fraudulentos contra un sistema de tratamiento automatizado de datos cometidos en banda organizada” y por “daños causados mediante un medio peligroso para las personas, también en banda organizada”, según ha informado la radio francesa RTL. La fiscal apunta que ambos delitos se ven agravados por haber sido cometidos “con el fin de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán”, a lo que se suma el cargo de participación en una asociación de malhechores con vistas a la preparación de un delito.

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