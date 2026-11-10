España

Los embalses de agua se encuentran al 56,03 % de su capacidad este martes 10 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
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De los 56.049 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 56,03 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este martes 10 de noviembre.

La información oficial apunta que la retención de este recurso hídrico bajó en comparación con la última semana.

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La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: martes 10 de noviembre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 31.402 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 56,03 %.

Variación de hace una semana: -407 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,73 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.748 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,29 %.

Así están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 56,03 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 56,03 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 68,51%.

Aragón: 43,75%.

Asturias: 50,33%.

C. Valenciana: 39,37%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 29,39%.

Castilla-La Mancha: 56,62%.

Cataluña: 66,45%.

Comunidad de Castilla y León: 43,60%.

Extremadura: 62,31%.

Galicia: 47,76%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 23,85%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

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Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

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